В Партии "Яблоко" начались кадровые чистки

В партии «Яблоко» начался процесс перерегистрации членов. Политически неблагонадежные члены партии могут быть исключены из ее рядов.

Как пишет газета «Коммерсантъ», перерегистрация в московском отделении партии началась с ноября 2021 года. Столица стала первым регионом, где началась процедура. Затем она затронет и другие субъекты Федерации.

По информации издания, члены партии будут проходить собеседования, по результатам которых решится их судьба. Тех, кто не прошел отбор, могут лишить регистрации, перевести в статус сторонников партии либо кандидатов в члены.

«Вероятно, кто-то не попадет ни в одну из этих категорий и будет исключен. По предварительным оценкам, это не более трети от числа членов партии. Сразу после этого или почти одновременно начнется кампания по привлечению сторонников», — заявил зампред «Яблока» Иван Большаков.

Ранее руководство «Яблока» объявило, что регистрации будут лишены сторонники Алексея Навального, оказавшиеся в партии.

По-моему, руководство партии "Яблоко" пора регистрировать в психиатрической службе. И так три с половиной калеки в партии, а теперь и вовсе никого не останется, кроме тамошнего политбюро. Хотя может быть они этого и добиваются, не знаю…

А.Б.