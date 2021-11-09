В Госдуме не хватило кабинетов для депутатов

У депутатов Государственной думы возникли проблемы с распределением кабинетов. Поскольку в думе стало больше руководящих должностей, больших и комфортных кабинетов теперь хватает не всем. По информации издания, просторных кабинетов не хватает заместителям председателей комитетов. По статусу им положен кабинет с приемной и комнатой для помощников площадью в 34 квадратных метра.

Но в новом созыве Госдумы руководящих должностей стало больше. Сейчас там работает 77 первых заместителей председателей комитетов и 86 обычных заместителей (в прошлом созыве их было 60 и 63 соответственно).

Раньше депутаты не раз жаловались на тесные и неудобные кабинеты. Решить проблему должно было строительство нового парламентского центра, но этот проект так и не реализовали из-за нехватки денег.

Хотя какая проблема? Вон, Мосгордума сидела в бывшему райкоме партии, отчего и депутатов было всего 35. Потом поголовье избранников увеличили – и просто выселили больницу в центре. И сразу стало всем просторно.

Что у нас, больниц не хватает?

А.Б.