Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Госдуме не хватило кабинетов для депутатов

Опубликовано 09.11.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф
В Госдуме не хватило кабинетов для депутатов

У депутатов Государственной думы возникли проблемы с распределением кабинетов. Поскольку в думе стало больше руководящих должностей, больших и комфортных кабинетов теперь хватает не всем. По информации издания, просторных кабинетов не хватает заместителям председателей комитетов. По статусу им положен кабинет с приемной и комнатой для помощников площадью в 34 квадратных метра.

Но в новом созыве Госдумы руководящих должностей стало больше. Сейчас там работает 77 первых заместителей председателей комитетов и 86 обычных заместителей (в прошлом созыве их было 60 и 63 соответственно).

Раньше депутаты не раз жаловались на тесные и неудобные кабинеты. Решить проблему должно было строительство нового парламентского центра, но этот проект так и не реализовали из-за нехватки денег.

Хотя какая проблема? Вон, Мосгордума сидела в бывшему райкоме партии, отчего и депутатов было всего 35. Потом поголовье избранников увеличили – и просто выселили больницу в центре. И сразу стало всем просторно.

Что у нас, больниц не хватает?

 А.Б.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что для вас 7 ноября?:
Результаты
Интернет-ТВ
Памятник Дзержинскому вернулся на законное место
Памятник Дзержинскому вернулся на законное место
08.11.2021
Хамство и презрение к людям - лицо власти
Хамство и презрение к людям - лицо власти
08.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Партии "Яблоко" начались кадровые чистки (0)
Дело о диверсии на авиационном заводе прикрыли бытовым приговором (0)
В Госдуме не хватило кабинетов для депутатов (0)
В Белоруссии заявили о движении толпы нелегальных мигрантов к границе с Польшей (2)
Россиянам якобы вернули обнуленные QR-коды (1)
Жители поселка Зеленоборск в Югре сообщили о нашествии волков (1)
Рыночек все порешал. Рыночек всех порешил (0)
Памятник Дзержинскому вернулся на законное место (2)
Государство стало жульничать с ковидными сертификатами (7)
Путин позвал Лукашенко на памятник (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Как заблудиться в Агурском ущелье?
Дарья Митина Дарья Митина: Всё когда-нибудь в жизни бывает в первый раз
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Утонул Максим и... с ним
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Oxxxymiron объединил всех в запрещенной организации
Дарья Митина Дарья Митина: За несколько часов до вылета
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss