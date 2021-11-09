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Московский листок

Дело о диверсии на авиационном заводе прикрыли бытовым приговором

Опубликовано 09.11.2021 в разделе комментариев 0

украина авиация самолет диверсия таганрог
Дело о диверсии на авиационном заводе прикрыли бытовым приговором

Таганрогский городской суд приговорил инженера авиазавода имени Бериева Владислава Шульгу к восьми годам колонии общего режима. Он обвинялся в отравлении таллием 34 работников завода.

Двадцать пять сотрудников таганрогского авиационного завода госпитализированы: отравились талием

Владислав Шульга не признал свою вину и просил суд оправдать его.

Напомним, в 2017 году в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) им. Г. М. Бериева произошло отравление 34 человек. Пострадавшие обратились в медучреждения с жалобами на выпадение волос, боли в брюшной полости, тошноту. Позже у них в крови был обнаружен таллий.

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По подозрению в отравлении в 2018 году был задержан Владислав Шульга. По версии следствия, он добавил вещество с таллием в бутыли с питьевой водой, которой пользовались работники авиазавода. Предполагаемым мотивом стали неприязненные отношения с несколькими сотрудниками. Инженер дал признательные показания, однако потом отказался от них, заявив, что дал их под давлением.

Дело было громкое, и больше всего походило на диверсию. Причины были – завод оборонный, а отношения с соседней страной в тот период были особенно острыми, в Ростовской области произошел целый ряд взрывов, аварий, которые происходили, в том числе и с применением армейских боеприпасов.

Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?

Но все они в конце концов получали бытовое объяснение, даже брошенная в центре города мина-ловушка, оторвавшая человеку руку, была объяснена приступом ревности.

Ну а получение признательных показаний в ростовском СИЗО вообще поставлено на поток – вот, вчера только завели дело о пытках в тюремной больнице.

Ну а таллий давно находится в арсенале спецслужб как простое и эффективное средство. А вот откуда он у простого инженера – вопрос…

 



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