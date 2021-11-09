В Белоруссии заявили о движении толпы нелегальных мигрантов к границе с Польшей

Многочисленная колонна нелегальных мигрантов с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Об этом 8 ноября сообщил пограничный комитет Белоруссии в Telegram.

«Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — сказано в опубликованном сообщении.

Отмечается, что мигранты с сумками и маленькими детьми направляются в сторону пункта пропуска «Брузги» (Гродненская область).

По данным Телеграм-канала «Варшавская русалка», колонна преимущественно состоит из курдских беженцев, которые рассчитывают через Польшу добраться до Германии.

В свою очередь глава МИД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио заявил, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе двух стран до жертв.

«Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон», — отметил Вавжик.

В то же время пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что Варшава фиксирует подготовку массового штурма нелегальными мигрантами границы со стороны Белоруссии. По его словам, движение колонны — попытка силового вторжения в Польшу.

Накануне Министерство обороны Польши показало видео, как штурмующие границу нелегальные мигранты закидали польских солдат и офицеров камнями и палками. Такие случаи происходят на линии соприкосновения Белоруссии и Польши постоянно, прокомментировали в ведомстве.

Странно. Ну так пропустите беженцев в Германию.

Хотя в свое время Польша отказалась пропускать советские войска для защиты Чехословакии от Гитлера. Потом… Ну все знают, что было потом. Вторая мировая война.