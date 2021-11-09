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Московский листок

Жители поселка Зеленоборск в Югре сообщили о нашествии волков

Опубликовано 09.11.2021 в разделе комментариев 1

сми россия новости народ
Жители поселка Зеленоборск в Югре сообщили о нашествии волков

Из-за этого часть родителей написали заявление о переводе детей в школах на дистанционное обучение.

На видео с камер наблюдения, опубликованном в местной группе во "ВКонтакте" видно, как по улице бродит счала один волк, а затем к нему присоединяется второй.

Местная жительница рассказала, что волков в поселке видели еще в декабре прошлого года. Тогда пропали несколько собак, но власти не отреагировали на обращения.

Директор Зеленоборской средней школы Ольга Калугина подтвердила, что родители российских школьников написали заявления о переводе детей поселка на дистанционное обучение.

А вы говорите пенсии, зарплаты, куаркоды, убитые лоси – у людей волки бродят по улицам! 21-й век, новые технологии, от волков спасаются дистантом.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Г-н Баранов, волки по улицам российских поселков бродят уже давно. Когда в стране кризис или война,
волки сразу же появляются во множестве. написал 09.11.2021 00:58
Так было, например, во время ВОВ.
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Платоныч Патрушев, говорят, болен раком простаты, так что ему не до волков.
Пусть выживают, как могут. Здоровей будут.
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