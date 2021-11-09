Жители поселка Зеленоборск в Югре сообщили о нашествии волков

Из-за этого часть родителей написали заявление о переводе детей в школах на дистанционное обучение.

На видео с камер наблюдения, опубликованном в местной группе во "ВКонтакте" видно, как по улице бродит счала один волк, а затем к нему присоединяется второй.

Местная жительница рассказала, что волков в поселке видели еще в декабре прошлого года. Тогда пропали несколько собак, но власти не отреагировали на обращения.

Директор Зеленоборской средней школы Ольга Калугина подтвердила, что родители российских школьников написали заявления о переводе детей поселка на дистанционное обучение.

А вы говорите пенсии, зарплаты, куаркоды, убитые лоси – у людей волки бродят по улицам! 21-й век, новые технологии, от волков спасаются дистантом.

А.Б.