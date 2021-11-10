Пара слов о расцвете судебного слабоумия

Сначала преамбула. По мере того, как в России суды, прокуратура и прочие правоохранители из защитников народа и закона превратились в преступную банду вонючих холуёв кремлёвских фашистов, в этих когда-то почтенных организациях резко начало снижаться число умных людей и это понятно – для холуйства нужны дебилы, не осознающие сути своей деятельности. Умным от такого преступного холуйства, да ещё и холуйства перед преступниками будет тошно.

Вот, помню, по моему последнему делу прокурорша обвиняла нас в том, что мы распространяем экстремистские материалы, но не могла назвать ни хотя бы один такой материал, ни хотя бы когда это мы его распространили. Даже в СССР, окажись прокурор в такой ситуации в суде, он бы вышел из зала и застрелился. А судья Криворучко приговорил нас к 4 годам заключения, тупо переписав обвинительное заключение этой прокурорши, не упомянув ни слова о том, что говорили адвокаты. В СССР такого судью немедленно бы загнали в лагеря за такой приговор, а России такие судьи считаются судьями.

Так вот, эта прокурорша (вспомнил, фамилия - Фролова) вместо того, чтобы повеситься от позора бездарного обвинения, совершенно искренне гордилась, что она уже пару лет подряд признаётся лучшим обвинителем Москвы. Искренне! Она ни в меньшей мере не сомневалась, что действительно является прокурором!

Поймите, поздно вести речь о подлости этих судей и прокуроров, речь уже надо вести об их предельном слабоумии.

И вот читаю заголовок новости «Минюст включил советский фильм в список экстремистских материалов» и текст: «В список экстремистских материалов вошел антисионистский фильм 1973 года. Лингвистическая экспертиза выявила, что он содержит «отрицательную оценку группы лиц, выделенной по национальному и идеологическому признакам».

Надо помнить, что всю эту нагло антиконституционную борьбу с экстремизмом в России начало лобби еврейских расистов сразу после перестройки.

В 90-х годах прошлого века засилье евреев во всех высших эшелонах власти было охренительным. Понятно, что все олигархи, которым КГБ по заданию Горбачёва передавало богатства СССР, были не просто агентами КГБ, но и обязательно евреями (чтобы обезопасить украденное в СССР в банках за рубежом), причём, не только ныне известными евреями типа Дерипаски, Абрамовича или Ротенберга, но и уже убитыми типа Березовского, и типа высланного Ходорковского, и предусмотрительно сбежавших с деньгами за рубеж Смоленского или Гусинского. Евреями было обсижены все каналы ТВ до такой степени, что ТВ называли не телевидение, а тельавидение. В те годы, ныне самый лучший российский патриот (по версии Кремля) Владимир Соловьёв был председателем Российского еврейского конгресса и активно формировал структуры еврейского лобби в России.

Разумеется, что тогда в кругу тех, кто сопротивлялся этому наглому насилию еврейских расистов над Россией, был популярен снятый в СССР в 1973 году по итогам событий в Чехословакии 1968 года документальный фильм о сионизме «Тайное и явное». Понятно, что в советском фильме нет ни слова лжи или какого-то пренебрежения к евреям – только факты. В фильме, скорее уже и в то время чисто историческом, рассказывается о сионизме – о идейной основе сплочения во всех странах еврейских расистов в политическую организацию.

Как известно, антисемитами являются не те, кто евреев не любит, а те, кого не любят еврейские расисты, кстати, у сионистов и антисемитов формально одна и та же цель – собрать евреев всего мира у горы Сион в Палестине (откуда и название явления – «сионизм»). Так вот, несмотря на большую популярность фильма «Тайное и явное» в куругу «антисемитов», и несмотря на то, что этот фильм был как бельмо на глазу еврейских расистов, несмотря на то, что подбор руководящих органов в силовых структурах вели расисты еврейского лобби… этот фильм никогда не обвиняли в экстремизме! Нет, не потому не обвиняли, что еврейские расисты считали его безобидным, а потому, что к нему невозможно было прицепить ярлык «экстремистский». В нём ни слова, ни намёка нет против евреев, фильм был снят, скорее, в их защиту, а остатки ума у правоохранителей позволяли им понять, что если встать на защиту сионистов, то по аналогии потребуется встать и на защиту антисемитов. И не только.

Но шло время, а в руководство судов и Прокуратуры пришли подобранные еврейским лобби «интеллектуалы». И начали формировать ведомства по подобию своему – по своему уму.

И вот посмотрите, что эти дебилы придумали, чтобы обвинить уже давно забытый фильм в экстремизме: «он содержит «отрицательную оценку группы лиц, выделенной по национальному и идеологическому признакам». Это что за накат на «идеологический» признак?! Накат в стране, в основах конституционного строя которой установлено: «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». (статья 13 Конституции РФ)? Это вы что же взяли под защиту государства идеологию сионизма?

Ну, ладно, это судья, она не знает, что у России есть не только паханы, но и Конституция, но и законы. Но мы-то должны понимать, что если накат на национальную идеологию признан экстремизмом, то надо российских судей закрывать в тюрьму и выбрасывать ключи от неё за то, что они признали незаконными и запретили не только Национал-большевистскую партию Лимонова, но и Талибан. А вместе с ними навсегда загнать в самый вонючий лагерь всех депутатов Думы вместе с Пердизентом за то, что они в законе «О противодействии экстремисткой деятельности» запретили «труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии». Ведь какое движение в мире имеет больше признаков, как «национальное» и «идеологическое», нежели немецкий нацизм и итальянский фашизм? А думаки, особенно чисто русские по национальности типа Жириновского, неустанно дают этим движениям отрицательную оценку и даже их совсем запретили!

Ну и теперь получается, что весь закон «О противодействии экстремисткой деятельности» надо помещать в список экстремистских материалов, поскольку «он содержит «отрицательную оценку группы лиц, выделенной по национальному и идеологическому признакам», вместе с самим списком этих материалов. Если вы слышали поговорку «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти», но не знали, как это в жизни, то посмотрите на нынешних судей и прокуроров – это вот так!

Их хозяева, еврейские расисты, создавали этот закон для удушения в России свободы слова, а они, желая услужить, выставили их на посмешище. Молодцы!