Первый иноагент попался без маркировки

Хорошевский суд Москвы оштрафовал правозащитника Льва Пономарева (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) на 10 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранный агент» в соцсетях.

Иноагент Пономарев признан виновным по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП («нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента»), ему назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

"Ну слава богу, что только один штраф. Они же у меня там насчитали 30 с чем-то нарушений! Но штраф сделали один. Спасибо родной партии и правительству! Будем оспаривать", - прокомментировал решение суда запрещенный без маркировки Пономарев.

Напомним, протокол о неисполнении обязанностей, возложенных статусом иноагента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП), был составлен на немаркированного Льва Пономарева в октябре и стал первым подобным документом, принятым после ужесточения законодательства об иноагентах в 2020 году.

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Я вот не пойму что-то? Вот так вот он и ходит промеж обычных граждан безо всякой маркировки? То есть любой может обмишулиться и обратиться к нему как-нибудь не так. Например: "Привет, Лёва!" И все, статья - не обозначил иноагента!

Думаю, закон надо поправить - физлица-иноагенты должны наносить на одежду специальную маркировку, вроде звезды Давида, как в Германии 30-х годов. Всем видно, выходит из подъезда, а консьержка ему: "Здравствуйте, Лев Александрович, иноагент!" Или в магазине кто: "Товарищ иноагент, я за вами займу!"

Можно еще и сверху на шапку нашить - летит, допустим, дрон полицейский, порядок контролирует, а сбоку ему нашивок не видно. А если сверху - вот она цель!

Правда, в отличе от Германии, у нас еще ходят в баню. Голышом. И там уж точно не разберешь, кто там перед тобой, может, сотрудник органов, а может вражина переодетый... в смысле раздетый.

Так что хочешь, не хочешь, а придется маркировать и на видном месте, так сказать, на кожных покровах. Допустим, специпальный куаркод набить на лоб. Или на задницу, если ориентация европейская. И вот тут уже всем все понятно, "кто этот голый гражданин", как в песне.

За работу, товарищи! Множество врагов народа ходят немаркированные! Дело за партией "Единая Россия" - работайте! Принимайте поправку - о маркировке иноагента разными способами.

А.Б.