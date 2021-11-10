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Московский листок

Анатолий Баранов: следующий президент будет игрушкой сил, которые приведут его к власти

Опубликовано 10.11.2021 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Анатолий Баранов: следующий президент будет игрушкой сил, которые приведут его к власти

Дал комментарий "Свободной прессе".

В России начнется хаос и новые 90-е после ухода Владимира Путина с поста президента. Об этом заявил бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов. 

«Впереди новая федерализация и новые 90-е. Центр будет слабеть, а регионы «брать столько суверенитета, сколько смогут унести», — заявил он. Кроме того, политтехнолог убежден, что после ухода Путина новой власти не на что будет опираться, и это приведет к новым конфликтам и разрухе.

— Галлямов — это просто клерк очень средней руки, — уверен главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Департамент по подготовке речей премьера — это что-то… Ну, как управление по подготовке туалетной бумаги для премьера. И не руководитель, а сотрудник, клерк — мелкая сошка. Такие обычно в аппарате и питаются слухами о жизни «небожителей». Когда я работал в аппарате правительства, отношения были другими, а выступления готовил пресс-секретарь. Без департамента туалетной бумаги.

— По словам Галлямова, впереди новая федерализация и новые 90-е. Насколько, по-вашему, такое в принципе возможно?

— Никаких новых 90-х не будет, как не было новых сороковых или двадцатых. Это не значит, что потрясений не будет, но они будут происходить по-другому. Как? Ближе всего к нам по раскладу, как ни странно, Рим последнего столетия. Но и тут повтор, конечно, нереален, просто некоторые общие вещи могут происходить. А политологи — они как генералы, которые всегда готовятся к прошлой войне. А эти — к прошлым выборам.

— Галлямов считает, что центр будет слабеть, а регионы «брать столько суверенитета, сколько смогут унести». Но сейчас немного иные времена. Регионы не наелись суверенитетом 30 лет назад? Кто-то хочет повторения, вплоть до чеченского опыта?

— Чепуха, суверенитета много не бывает, бывает мало сил с ним справиться. Так вот, у нынешних губернаторов всегда мокрый хвост даже без серьёзных потрясений. Я говорил про поздний Рим — кто из нынешних назначенцев Путина способен возглавить войска и отвоевать себе королевство? Ну разве что Рамзан. Так он уже сейчас вполне суверенен, ему больше не надо, он умный мужик, на самом деле. Но он один такой. Остальные — это облако в штанах.

— Еще одна заслуга, которую обычно приписывают Путину, — то, что он покончил с олигархической анархией, выстроив правила игры. Если он уйдет, вся эта конструкция посыплется?

— Не думаю. Думаю, что он как раз передаст власть вот этим своим олигархам как классу. Наиболее организованному и чётко осознающему свои интересы.

— Россия держится исключительно на личности Путина?

— Сейчас всё держится на силовиках, которые никогда так хорошо не жили. При этом они ничем не рискуют, как Кутузов потерять глаз или как Кутайсов пасть в 30 лет на поле боя. Их главный враг внутренний, а он почти безопасен для них.

— Путин ведь по логике должен найти преемника, который сможет полностью заменить его, который сможет удержать систему и всех построить? Реально ли такого найти?

— Не надо гадать на преемника, следующий президент будет игрушкой сил, которые приведут его к власти. Секретарь Совбеза будет играть роль куда большую, как префект претория. Правда, если новым президентом станет младший Патрушев, то на время воцарится кадровая идиллия. Но навряд ли очень надолго.



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