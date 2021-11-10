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Московский листок

Войска Евросоюза противостоят толпе голодных

Опубликовано 10.11.2021 в разделе комментариев 0

мигранты въезд
Войска Евросоюза противостоят толпе голодных

В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей.

Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

В Евросоюзе готовы делать "четкие выводы" в отношении стран и авиакомпаний, участвующих в провозе нелегалов в Белоруссию, заявил врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Никому нельзя безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко. Это послание мы передаем странам происхождения (нелегальных мигрантов. — Прим. ред.) и странам-транзитерам, а также авиакомпаниям, с помощью которых люди доставляются в Белоруссию. И послание доходит, потому что мы, как ЕС, готовы сделать четкие выводы", — сказал Маас.

То есть Лукашенко виноват, что пускает беженцев в Белоруссию, откуда их уже из Европы видать?

Так подыхали бы тихо в своем Афганистане, ну иногда падали бы с самолетов, пытаясь зацепиться за шасси… А тут все на виду.

Подумайте, южные люди, без теплых вещей и еды, в ноябре на польской границе без крыши над головой. Отчаянное у них положение.

Лукашенко виноват, что пустил? Но ведь эти люди тоже не идиоты, они понимают все прекрасно, но оставаться дома они тоже не могут – там гибель. Что делать?

В свое время варварские племена, подгоняемые угрозой геноцида со стороны других варварских племен, так прорывали границу Римской империи. Прошло полторы тысячи лет, но на границе Евросоюза ничего не изменилось.

А что, если пустить? Ну две-три тысячи людей поселятся в ЕС, ну сколько они там сожрут бесплатной каши?

Но нет, нельзя.

А.Б.



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