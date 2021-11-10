Как развалить страну уколом?

Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.

Нормально. Зачем вообще в стране парламент, президент, конституция и прочее – постановлением главного санитарного врача, причем не страны даже, а одного отдельно взятого города можно ввести обязательную вакцинацию.

Интересно, как это будет происходить?

С животными проще – их просто отлавливают и прививают, особо не спрашивая.

Будут ли созданы летучие отряды по отлову невакцинированных стариков? Или брать будут на дому, силами подотдела очистки?

Я уже писал и говорил, что разрешение главам регионов принимать карантинные меры по их собственному усмотрению, может закончиться распадом страны на княжества, в каждом из которых свои порядки. А что?

А.Б.