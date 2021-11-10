Как развалить страну уколом?

Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.
Нормально. Зачем вообще в стране парламент, президент, конституция и прочее – постановлением главного санитарного врача, причем не страны даже, а одного отдельно взятого города можно ввести обязательную вакцинацию.
Интересно, как это будет происходить?
С животными проще – их просто отлавливают и прививают, особо не спрашивая.
Будут ли созданы летучие отряды по отлову невакцинированных стариков? Или брать будут на дому, силами подотдела очистки?
Я уже писал и говорил, что разрешение главам регионов принимать карантинные меры по их собственному усмотрению, может закончиться распадом страны на княжества, в каждом из которых свои порядки. А что?
А.Б.
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Клизма для Мизулиной написал 10.11.2021 12:47
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Уже все у них продумано! Все пенсионеры, уже на крючке - не ширнулся? пенсия не начисляется на карту, вот и все!