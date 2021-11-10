Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Министерство просвещения подгонит правила русского языка под дебилов

Опубликовано 10.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск,

1 Путин: работа органов внутренних дел должна быть направлена на охрану правопорядка

2 Правозащитник Лев Пономарёв* стал первым оштрафованным "физлицом-иноагентом" https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Министерство просвещения подгонит правила русского языка под дебилов

4 В Россию пустят импортное мясо, чтобы остановить рост цен

5 ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОПУЛЯРНОГО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА БОНДАРЕНКО

6 Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет https://forum-msk.org/material/news/1...

7 В РОССИИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЗ-ЗА РОЛИКОВ О ВЫМЫШЛЕННОМ ДЕПУТАТЕ НАЛИВКИНЕ

8 Войска Евросоюза противостоят толпе голодных https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Зима будет теплой



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что для вас 7 ноября?:
Результаты
Интернет-ТВ
Министерство просвещения подгонит правила русского языка под дебилов
Министерство просвещения подгонит правила русского...
10.11.2021
Хамство и презрение к людям - лицо власти
Хамство и презрение к людям - лицо власти
08.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Министерство просвещения подгонит правила русского языка под дебилов (0)
Как развалить страну уколом? (27)
Войска Евросоюза противостоят толпе голодных (18)
Принципы Парижской коммуны в СССР (2)
Пара слов о расцвете судебного слабоумия (8)
Анатолий Баранов: следующий президент будет игрушкой сил, которые приведут его к власти (15)
Первый иноагент попался без маркировки (17)
В Партии "Яблоко" начались кадровые чистки (9)
Дело о диверсии на авиационном заводе прикрыли бытовым приговором (4)
В Госдуме не хватило кабинетов для депутатов (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Питерские френды, хей-хей!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Дело было так
Дарья Митина Дарья Митина: Переживаю
Дарья Митина Дарья Митина: 1982
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Натовцы рвутся к контролю над Северным морским путем
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss