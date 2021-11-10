Министерство просвещения подгонит правила русского языка под дебилов #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск, 1 Путин: работа органов внутренних дел должна быть направлена на охрану правопорядка 2 Правозащитник Лев Пономарёв* стал первым оштрафованным "физлицом-иноагентом" https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Министерство просвещения подгонит правила русского языка под дебилов 4 В Россию пустят импортное мясо, чтобы остановить рост цен 5 ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОПУЛЯРНОГО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА БОНДАРЕНКО 6 Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет https://forum-msk.org/material/news/1... 7 В РОССИИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЗ-ЗА РОЛИКОВ О ВЫМЫШЛЕННОМ ДЕПУТАТЕ НАЛИВКИНЕ 8 Войска Евросоюза противостоят толпе голодных https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Зима будет теплой



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