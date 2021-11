КОВИД и храп

Появились данные, косвенно указывающие на роль храпа, чихание и кашля в самозаражении КОВИДом, когда вдруг легкие в течение дня обсеменяются вирусом. При подготовке к кашлю или чиханию, человек с большой силой втягивает в себя воздух и с поверхности слизистой оболочки носовых ходов и с голосовой ели в легкие срываются и забрасываются в легки мельчайшие капельки слизи с вирусом, причем в воздухоносных путях не происходит высыхания слизи. Вот почему требуется лежать на животе.

Храп – это звук, который возникает при прохождении воздуха через суженные дыхательные пути при вдохе и выдохе. Храп возникает вследствие вибрации или колебания мягких тканей глотки, мягкого неба. Дело в том, что когда человек лежит на спине носо-небная занавеска с язычком свисает к задней стенке носоглотки и когда воздух проходит через эту щель возникает вибрация. Особенно когда из-за расслабления мышц западает язык. Храп во сне является безобидным до тех пор, пока это просто храп, а не синдром абструктивного апноэ (остановки дыхания во сне). Человеку грозит серьезная опасность, если глоточные структуры не просто вибрируют, но в определенный момент полностью смыкаются, создавая непреодолимую преграду для воздушного потока. Человек обычно не осознает и не знает, что он задерживает дыхание во сне.

Храп провоцирует краткие пробуждения, которые нарушают естественный цикл сна. У храпящих почти отсутствует глубокая фаза сна, поэтому не вырабатываются гормоны, отвечающие за правильный жировой обмен. Храп возникает периодически, частота храповых звуков равна частоте дыхательных движений, а не в два раза чаще, если бы и вдох и выдох были задействованы, а не при вдохе, а потом выдохе. Когда человек спит на спине, то храп возникает при вдохе и к концу вдоха резко усиливается. Если человек спит на боку, то храп возникает и при вдохе и при выдохе или попеременно. Если в положении лежа на боку нос опущен, то менее интенсивные всхрапывания возникают при выдохе. Если нос приподнят, топ появляется сильный храп при вдохе, который становится доминирующим когда человек спит на спине.

Если вы храпите, это происходит потому, что расслабленные ткани вашего горла вибрируют, когда вдыхаемый вами воздух проходит мимо них. Около половины взрослых людей в США время от времени храпят. Простой храп распространен в Великобритании (распространенность до 40%). 43% населения крупных российских городов признается, что им доставляют серьезный дискомфорт "ночные рулады" кого-то из домашних или собственные*. При этом мало кто знает, что такое на самом деле храп, чем он грозит здоровью и как с ним бороться.

Люди, спящие на спине, всхрапывают чаще остальных. При таком положении язычок мягкого нёба может западать, а расслабленные ткани носоглоточной перегородки провисают и вибрируют при вдохе. Достаточно улечься поудобнее, и храп исчезает. Иногда причиной становится излишнее расслабление мускулатуры - например, под воздействием алкоголя и снотворных или успокоительных средств. Напротив, когда человек лежит на животе язычок от задней стенки носоглотки отходит и не образует этого подобия свистка, как элементы в аккордеоне, где голосовая планка состоит из рамки (самой планки) и язычков. Носо-небная занавеска и выполняет функцию язычка.

Пол, индекс массы тела и гипертония были тесно коррелируют с риском храпа (Kim и др. 2004). С увеличением веса растет частота храпа. Ученые доказали, что даже при легком ожирении (индекс массы тела до 30) вероятность появления храпа увеличивается в 8-10 раз. С годами тоже храпят чаще; мышцы теряют тонус, соответственно мягкие ткани глотки могут провиснуть, что ведет к перекрытию просвета дыхательных путей. В расслабленном состоянии человек не может контролировать дыхание. Стенки глотки при этом соприкасаются друг с другом, а при прохождении воздуха через просвет и появляется храп. Большинство женщин начинают храпеть уже в возрасте (после достижения отметки в 50-55 прожитых лет).

Многим знакома ситуация, когда человек накануне вечером, «перебрав» с алкогольными напитками, утром будет выслушивать от окружающих жалобы на громкий храп. Но при этом в другие ночи человек спит без храпа. Алкоголь приводит к расслаблению мускулатуры. При дыхании мягкое небо и стенки глотки, в основе которых расположена мышечная ткань, становятся более податливыми и колеблются при прохождении воздуха. В обычном состоянии тонус мускулатуры верхних дыхательных путей сохранен и подобных колебаний, воспринимаемых как храп, не возникает.

Храпу способствуют следующие факторы: 1) лишний вес: жировые отложения на уровне глотки уменьшают просвет дыхательных путей; 2) пожилой возраст: с годами уменьшается упругость и снижается тонус мышечных структур глотки; 3) курение: табачный дым вызывает отек слизистых, что также сужает просвет дыхательных путей; 4) алкоголь: спиртосодержащие напитки приводят к расслаблению мускулатуры, а также снижают чувствительность мозга к недостатку кислорода; 5) анатомические особенности: длинный небный язычок или низкое мягкое небо приводят к более интенсивной вибрации этих структур, а, следовательно, к более громкому храпу. Кроме того, риск перекрывания дыхательных путей увеличивается и при смещенной назад нижней челюсти. Когда человек лежит на животе, храп бывает реже. Положение во сне очень важно для возникновения храпа (Counter и Wilson, 2004; Joo и др. 2006; Lee и др. 2009; Al-Hussaini и Berry, 2015).

Доказано, что расположенные в самом верхнем отделе носовой полости так называемые поддерживающие клетки, сквозь которые проходят отростки обонятельных нервных клеток и которые всегда покрыты слизью, содержат огромное количество белков, с которым прилипает вирус КОВИДа (de Melo и др. 2021). У курящих количество АСЕ2 в поддерживающих клетках резко уменьшается. Вот почему некоторые антиваксеры считали, что курильщики реже заболевают. Однако, если курящий заболевает, то болезнь протекает тяжелее, так как курящие чаще храпят. Храп связан с хроническим бронхитом (Baik и др. 2006). Если посмотреть на коррелятивные зависимости тяжести КОВИДА с храпом, тяжести КОВИДа с возрастом и тяжести КОВИДа с хроническими заболеваниями, то все становится ясно. Вот почему дети не болеют тяжело. Кроме того у них меньше выражен синтез АСЕ2.

Лечение

Сейчас почти половина всех заражающихся, заражаются дома, когда член семьи", - рассказала Попова. Самое главное осложнение при тяжелом течении COVID-19 — это острая дыхательная недостаточность, то есть в буквальном смысле слова нехватка кислорода. Соответственно, без кислорода лечить больных от недостатка кислорода нельзя. Все больные будут обречены. ДМН С. Токарев подчеркнул, что при отсутствии подачи кислорода в случае падения сатурации у пациента нет шансов на выживание. Появились первые лекарства для КОВИда. Доказали свою эффективность молнупиравир созданный компанией Merck, ремдесивир, созданный компанией Gilead Sciences и паксловид, созданный компанией Pfizer. У пациентов, которые получали паксловид вскоре после появления симптомов COVID-19, через месяц комбинированная частота госпитализаций или смертей снизилась на 89% по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо (пустышку).

Колоться или не колоться

Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, смертность среди непривитых от коронавируса людей в 32 раза выше, чем среди прошедших полный курс вакцинации

(https://smi2.ru/newdata/adpreview?ct=adpreview&fulltext=smi2&bl=91030&fa=114210682). Ранее я приводил научную статью, где сплетен гораздо меньше. Там было ДОКАЗАНО, что вакцинация снижает риск заражения в 5 раз, а риск тяжелого течения в 30 раз. Очень хорошие параллели. А вот разбор статистики COVID 19 в зависимости от % вакцинированных по странам (https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2928724-echo/).

«Логикa тех, кто привился – пишет один из антиваксов - в том, что следуя требованиям властей можно все это быстрее закончить…. Никто из них не вникает в то, есть ли вирусы, выделены ли они, проходят через маску или нет. Они даже не задумываются об этом, а аргументы антиваксов воспринимают как демагогию, умничание, рассуждения о том, что они никогда не смогут проверить. Для них это как закон – он есть и его нужно выполнять, или ты будешь преступником…а справедлив ли этот закон, «законен»…неважно – прав тот у кого больше прав….»

Приведу кажущиеся мне важными мысли С.Алексашенко по поводу коронавируса (https://echo.msk.ru/programs/personalno/2929124-echo/): «Нет ни одной страны, где сто процентов населения готово вакцинироваться. Тем более, что есть еще дети, для которых пока кроме «Пфайзера» от 5 до 11 лет никакие другие вакцины не разрешены. А до 1 до 5 вообще ничего нет. А дети тоже могут переболеть. Дети тоже могут быть разносчиками вируса. Ну то есть понятно, что с коронавирусом придется жить человечеству долгое время. Если мы понимаем, что власти скрывают истинные цифры, масштабы пандемии, то наоборот люди должны еще больше испугаться. И тут же бежать прививаться. Но нет. Да! Власть скрывает истинные масштабы пандемии. Но нет. Глубинный народ получает информацию с экранов телевизоров. А, глядя на информацию ведущих российских телеканалов, не складывается впечатление, что ковид – это смертельно опасная болезнь. И что Россия находится в чрезвычайно тяжелой опасной ситуации, которая угрожает всерьез и надолго. Потому что с нынешним уровнем вакцинации 40% эпидемия ковида с разными волнами может гулять по территории России еще очень долго. Даже если заставить людей вакцинироваться, например, Путин подпишет приказ, ГД примет закон. Шойгу издаст декрет и вооруженные патрули начнут ходить по улицам городов, всех отлавливать и водить в пункты вакцинации. Российский народ все равно изобретет оружие, смертельное оружие под названием «взятка», и научится получать сертификаты о вакцинации, не сделав себе вакцину. Если посмотреть на опросы общественного мнения, то 50% россиян, уверенно 45% заявляют о том, что не хотят вакцинироваться. На пике это было 60, сейчас 45. В этом опросе очень смешная разница между прививкой и вакциной. То есть когда людям говорят «прививка» — то говорят, да, нормально. Если говорят «вакцина» — то им не нравится. 60% россиян устойчиво считают, что вирус — это бактериологическое оружие. Если у людей это в голове — это означает, что они эту информацию или получают из телевизора или телевизор, будучи в руках государства, не активно борется с этим и не объясняет, что единственная защита от вируса — это вакцинация. Одного приказа недостаточно. Люди должны, большинство людей, подавляющее большинство, 80% населения должны осознать, что вопрос жизни или смерти, вопрос сохранения здоровья – это их и личная ответственность, и что нет ничего другого, как сделать себе прививку «Спутника» или чего-то там еще. Но а дальше начинается, что Путин, всего его сподвижники должны ходить в масках, демонстрировать опасность. Мишустин пару раз появился в маске и исчез. И вообще российские чиновники понятие маски оно тоже исчезло. Глядя на информацию российских телеканалов, нет впечатления, что ковид смертельно опасен. Когда президент Байден только пришел к власти и когда нужно было убеждать американцев вакцинироваться – он каждый день говорил на эту тему. Рядом с ним стоял доктор Фаучи и ни у кого в мире, независимо от того, относится он к ваксерам или антиваксерам, не вызывало сомнения в том, что статистика, которую публикует американская власть – она достоверна.» Между тем, авторитетный медицинский журнал Ланцет (The Lancet) опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Просто так Ланцет публиковать не будет, ни за какие деньги – себе дороже. Репутация важнее. Наш же президент о репутации не очень заботится. Путин объявлял о победах над вирусом 27 мая 2020; 8 июня 2020; 14 июня 2020; 21 июня 2020; 21 июня 2021; 21 апреля 2021; 16 июля 2021; 21 сентября 2021. «Уверен, - пишет Кудрявцев - что это не конец, и впереди нас ожидает еще много лет блистательных побед над опасной хворью.» (Хроники уверенных побед над коронавирусом. По следам старых публикаций; https://miguel-kud.livejournal.com/2021/10/27/).

«Oднако одно дело - произвести эту вакцину Спутник V в экспериментальной лаборатории, - пишет уже оппонент антиваксеров - и другое дело - производить её в массовых количествах на российских фармацевтических заводах. На которых оборудование не модернизировалось с советских времен. И какое у неё качество никто не знает. Во вторых не раз сообщалось, что под видом вакцины колют всякую дрянь. В общем гарантии, что прививки производятся качественной вакциной нет никакой. И поэтому народ не спешит вакцинироваться, и количество смертей от КОВИДА бьёт рекорд за рекордом. …Самым простым в производстве вакцины Спутник V было найти и оборудовать с нуля современное производство на территории бывшего автозавода на юго-востоке Москвы. Гораздо большей головной болью для фармкомпании Р-Фарм и других частных российских фирм, выбранных для производства главного препарата страны в борьбе с пандемией, стали перенос производства нестабильного продукта из лаборатории на заводы, поиск квалифицированного персонала и покупка необходимого оборудования и материалов (https://www.reuters.com/article/orutp-health-health-coronavirus-russia-v-idRUKBN2CV0XJ-ORUTP). До сих пор там параметры качества не приведены в соответствие с требованиями ВОЗ. Поэтому они и не признают Спутник.

А. Бессмертный пишет: «…люди по-прежнему придумывают себе новые и новые отговорки, чтобы избежать вакцинации. Раскапывают из интернета страшные истории о тяжелых последствиях прививок, о мировом заговоре, снижении населения, чипировании. О вероятном бесплодии и немедленной смерти после прививки. При этом продолжают бухать, курить, носиться на машинах непристегнутыми и без мозгов на самокатах. У них болеют дети, принесшие из сада и школы, но нет, «мы еще подождем», к бабушкам только водить не будем… Среди моих знакомых, привитых от COVID-19, три четверти «привитых» — с купленным сертификатом. Даже как-то стало в тренде вполголоса похвастаться «а я тут за десяточку себе QR приобрел. Возьмем вспышку оспы в Москве в 1959-1960 годах. Тогда в кратчайшие сроки были вакцинированы 5 559 670 москвичей и более 4 000 000 жителей Подмосковья. С момента заноса инфекции в Москву до устранения вспышки прошло 44 дня, причем с начала организованной борьбы со вспышкой инфекции до ее полной остановки прошло 19 дней. По итогам вспышки заболели оспой 45 человек, из которых скончались трое или семеро.»

А. Соловьев отметил: «Капли висят в воздухе около пяти секунд и быстро падают с высоты 1,5 метра на пол. Нужно стоять достаточно близко к инфицированному человеку, чтобы заразиться вылетающими каплями во время разговора или кашля (в пределах 0,2 метра при разговоре, 0,5 метра при кашле). Крупные капли оседают при вдыхании в верхних дыхательных путях (нос, носоглотка). Аэрозоли образуются при дыхании, разговоре, пении, крике, плаче. Они состоят из мельчайших капелек, которые при вдохе проникают максимально глубоко в легкие — до уровня альвеол! Инфицированные аэрозоли до 12 часов висят в виде облака, способны перемещаться с током воздуха на значительные расстояния. Сейчас много инфицированных людей, и они образуют аэрозоли с очень высокой инфицирующей дозой коронавируса. Такая особенность [штамма] «дельта» — высокая концентрация. Для заражения других людей не обязательно кашлять. Достаточно просто дышать. А уж если громко говорить по телефону или в компании... При нормальном дыхании выделяется до 7200 аэрозольных частиц на литр выдыхаемого воздуха. За одну минуту разговора может вырабатываться не менее тысячи аэрозольных частиц. Около 20-45 процентов инфицированных SARS-CoV-2 остаются бессимптомными на протяжении всего течения инфекции. При этом они образуют инфицированные аэрозоли с такой же высокой вирусной концентрацией, как люди с симптомами заболевания.»

К. Лебединский обратил внимание: «Частный медицинский вопрос обнажил системный кризис доверия — нет, не к государству, не к власти, не к СМИ и уж тем более не к врачам. Всеобщего взаимного доверия.»

А. Федоров сообщил: «Если в предыдущие подъемы других ОРВИ практически не было, то в этот раз бывает так: на одном этаже в офисе распространяется ковид, а на другом — обычное сезонное ОРВИ. Тяжелых случаев среди переболевших и в последующем привитых практически нет. Даже не принимая в расчет пациентов, с которыми работаю в силу профессии, знаю несколько случаев среди родителей моих знакомых: заболели оба, привитый перенес как легкое ОРВИ, а непривитый умер либо прошел через реанимацию. Привиться для пенсионеров — жизненно необходимо. Если болели — после снижения уровня антител желательно привиться однократно, а дальше смотреть по ситуации. Ковид оказался цепким и въедливым. Становится очевидным: рано или поздно этой инфекцией переболеет каждый. Предсказать, как организм отреагирует на мутанта, сегодня невозможно. Обезопасить себя прививкой или сыграть в русскую рулетку — осознанный выбор взрослого человека.

Как пишет П. Бранд, «некогда «самая читающая страна в мире» так и не научилась считать. Как люди могут всерьез сравнивать смертность от ковида с вероятностью 1/100 (на самом деле больше, но сейчас это неважно) и серьезные побочные эффекты/смертность от вакцин с вероятностью 1/200 тысячам (на самом деле меньше, но это тоже непринципиально на таких числах) и делать выбор в пользу ковида?»

Умные люди быстро схватили суть. Вот Сербия. Прививка в Сербии для иностранцев и получение green pass — государственная программа поддержки туристической отрасли. Это и привлекло своей легитимностью, понятностью и самое главное — прозрачностью процедуры. Можно купить тур, можно все организовать самому. Виза не нужна. Всего вакцин на выбор четыре: «Спутник», «Астра», «Пфайзер», «Синовак». Есть короткие очереди, в основном из немцев, они приехали за «Синоваком». Это немецкие приверженцы цельновирионных вакцин. Весь процесс вакцинации занимает 15 минут.

Плохая работа министерства ЗО

Давно стало ясно, что мурашкину и голиковым требуется замена. Приведу мысли (в виде реферата) одной врачихи, которая возмущается тем, как безобразно строится работа Министерства ЗО. В практическом здравоохранении не должно проводиться тестирование на респираторные вирусы в принципе. В настоящее время имеет место незаконное перепрофилирование стационаров, принуждение медицинских работников к работе по незаконным "Временным методическим рекомендациям", содержащим протоколы по экспериментальному лечению. В федеральном законе №323-ФЗ, статья 37 сказано про клинические рекомендации, что это за документы, кто их создает. Это не отдельные люди, а ассоциации, некоммерческие объединения типа «Союз педиатров», «Российское кардиологическое общество». Эти рекомендации обновляются каждые 3 года. Есть рекомендации от 2018 года: не нужно тестировать в принципе с респираторными вирусными инфекциями, кроме вируса гриппа. Когда врача переводят в перепрофилированное отделение если он задаст вопрос, а куда вы меня переводите, как называется это отделение. Ответ будет: обычное терапевтическое отделение. А почему там надо носить противочумные костюмы? В терапевтическом отделении, где нет никакой вредности, врач должен носить противочумный костюм и непонятно от чего защищаться. Ответ будет таким - так нам сказали. Т.е. нет никакой документации, установленной законом. Нарушаются условия охраны труда. Почему-то стоят круглосуточно бактерицидные лампы в шлюзе, и они проходят через эту лампу, обжигая легкие, глаза, и никто не возмущается.Если сделать официальный запрос на новые документы, в т.ч. на документацию по костюмам, то ответят – у вас всё то же и осталось, никакие условия у вас не изменились, поэтому никакой документации нет. Неужели в министерстве здравоохранения и юстиции сидят одни ЕГЭ-идиоты и не могут отшлифовать правовые аспекты. Почему вводятся выходные и не вводится чрезвычайное положение? В Италии сразу ввели чрезвычайное положение и никто никого не имел права уволить. Лечение вне инструкции, использование гидроксихлорохина, который обладает противомалярийными свойствами, и также оказывает противовоспалительное и иммунодепрессивное действие при хронической дискоидной или системной красной волчанке (СКВ), остром и хроническом ревматоидном артрите) – это уголовно наказуемое деяние. Пациент, который находится в искусственно вызванного угнетенного состояния иммунитета), становится восприимчивым к любой инфекции, в т.ч. к внутрибольничной, которая устойчива к антибиотикам. Если будет осложнение от препарата, который назначили не в соответствии с инструкцией, то этого врача можно легко засудить. Антиковидная плазма – тоже медицинский эксперимент. Высокие дозы гормонов, которые сейчас используют, препарат «моноклональные антитела», актемра (Актемра является иммунодепрессороя и используется, главным образом, для лечения ревматоидного артрита) не обеспечены законодательно. Врачи и все остальные приклеивают себе перчатки скотчем к костюму и работают со всеми пациентами в одних перчатках. (Менять их слишком дорого. Как в свое время, когда не было масок – С.М.) Они, собственно, и переносят инфекцию. Приказа под роспись, чтобы вакцинировать этой вакциной, нет - им просто в WhatsApp высылают какие-то указания, называют их приказами, но это приказами, естественно, не может считаться. Они инструкцию даже не читали. Там же написано, что вакцина зарегистрирована по упрощенной схеме.

Фонд ОМС оплачивает 2 раза один и тот же случай. Т.е. одна больница полечила и оформила как законченный случай, отправила в другую больницу, та больница полечила и тоже получила деньги. За одного и того же пациента фонд ОМС платит дважды. Человек поступает с какой-то патологией, например, с инсультом. Всех пациентов сейчас тестируют. Если тест положительный, то его переводят в пульмонологию или в терапию, которые перепрофилированы. Т.е. пациент не получил лечение по инсульту (его через 3 дня переводят), а учреждение подает сведения как по законченному случаю, как будто пациента полностью пролечили по инсульту, например, 20 дней, как и положено. И опять фонд ОМС дважды платит за этого больного. Проверки все прекращены – и Росздравнадзора, и фонда ОМС. И это не скрывается. То есть, никакого контроля за лечением в стационарах нет. Более того, на ПСР тесты до сих нет ГОСТов (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=234627375322746&id=100003206...). А ведь времени прошло достаточно. Страховые компании отказываются страховать от последствий вакцинации. Производители тоже гарантий не дают. А народ не понимает: то власть принимает пенсионную реформу и тут же такая забота о здоровье населения. Удивительно…

Еще до пандемии коронавируса в 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинам в список угроз человечеству. Вот сообщение одного из антиваксеров: «Старшей дочери (ваксеру 40 лет) спустя четыре месяца после прививки появились симптомы как бы сердечной недостаточности это предположила моя жена сердечника 2 группы и посоветовала пройти обследование. Врач узнав что дочь сделала прививку сказала: "а что вы хотите это теперь на всю жизнь".» Врач оказался в стане антиваксеров. Не зря Роспотребнадзор озаботился и направил в региональные отделения Росздравнадзора предписание сообщать в Следственный комитет (СК) и прокуратуру сведения о гражданах, участвующих в антипрививочной кампании, «выявлять медиков, принимающих участие в антипрививочной кампании» и распространяющих фейки о якобы вреде вакцинации.

Уже цитировавшийся мною М. Кудрявцев спрашивает: «Интересно, можно ли за изготовление и расклейку подобной провокационно-лживой дряни, которое уже явно поставлено на поток по всей стране (снимки сделаны в разных регионах), привлекать к уголовной ответственности как за подстрекательство к самоубийству? И если да, то почему не привлекают? (https://miguel-kud.livejournal.com/2021/11/03/)»

А вот Кудрявцев стебается по поводу необходимости правил дорожного движения (это он об антиваксерах или антивакса - как бы зачем нужна вакцина ( https://miguel-kud.livejournal.com/2021/11/03/). В Германии RT — отдушина антиваксеров: публикации канала много и с удовольствием репостят и обсуждают в профильных Facebook-группах, где собираются противники вакцинации. YouTube-канал RT DE еще в конце сентября был заблокирован из-за нарушений в отношении ложной информации о коронавирусе. Тема побочных эффектов иностранных вакцин, а также освещение протестов «антиваксеров» — важнейшая в сетке RT France. Наши научились подделывать сертификаты на Западные вакцины. Умен же и изворотлив русский народ.

