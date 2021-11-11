Клишас убил местное самоуправление и готовится убивать дальше

Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Конституции это не противоречит", — заявил Клишас.

При этом он подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете", что вакцинацию от коронавируса необходимо сделать обязательной.

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Очень скверно, что чисто медицинский вопрос вакцинации стал политическим. Убив в стране легальную политику, Кремль кидает общество в политику нелегальную.

Тот же Клишас в компании с Крашенинниковым протаскивают через Федералоьное собрание законопроект, по сути отменяющий в России местное самоуправление - в Конституции оно есть, а в законопроекте Клишаса-Крашенинникова оно становится лишь частью властной вертикали.

На будущий год назначеный выборы в 120 муниципальных советах Москвы, а уже в этом году политический смысл этих выборов убивается законом Клишаса-Крашенинникова.

Что остается гражданам? Остается политические интересы в тех сферах, которые по идее должны быть вне политики. Например, вакцинация или карантинные меры. И тут уже не важно, полезна вакцинация или вредна - столкнулись любом две партии, "ваксеры" и "антиваксеры". Кто из них прав? А неважно! Кто прав в футбольном матче, "Спартак" или "Зенит"? Это неважно, теперь каждый болеет за своих.

На кону жизни людей? Неважно, в политике всегда на кону жизни людей, а иногда и целых государств.

Конституция в данном раскладе не основной закон, а лишь правила игры в футбол. Ты коснулся рукой мяча, а судья не заметил? Значит, касания не было... Политический смысл вытесняет содержательную часть.

А.Б.