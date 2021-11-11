Зюганов вышел в народ

Удивительные проблемы происходят в нашей расхристанной стране. Говорят, что на Дальнем Востоке уже китайцев больше чем россиян. Седьмого ноября за несколько лет Г.Зюганов впервые вышел в народ на Красной площади и никто из силовиков его не задержал и не разогнал слушателей. И главное без охраны и громкоговорителя. Говорил долго и под конец голос начал садиться. Сперва его слушали очень даже внимательно надеясь, что он дойдёт до сегодняшних дней, но тщетно. Большую часть говорильни посвятил созданию Лениным, Сталиным Советского Союза - великому государству. Говорил о бесплатном образовании, о всеобщей грамотности, о бесплатном здравоохранении, об электрификации всей страны, о строительстве заводов, о восьмичасовом рабочем дне, заботе государства о матерях и детях. О параде на Красной площади 7 - го ноября 1941 года. Именно с Мавзолея Ленина Сталин обратился к народу, армии и победе. Вспомнил Минина и Пожарского, перечислил всех командующих во время Великой Отечественной войны. Присутствующие поняли, что о нынешнем дне говорить не будет, хотя напомнил о народных предприятиях. И снова об экономики СССР, о самолётах, о восстановлении Сталиным империи. Молодёжь что то начала скандировать, забивая речь Зюганова. Вспомнил Горбачёва и речь В.Путина на Валдайском форуме. Напомнил слова президента о том, что капитализм изжил себя. И вдруг зазвонили церковные колокола. Расхвалил политику Китая и рост экономики до 7 %.

Интересную мысль выразил по поводу молодёжи. В главном университете страны писали диктант, так молодёжь допустила до 23 ошибок. И нова об СССР, где была лучшая в мире медицина, напомнил о свой программе развития экономики.

Говорил долго и народ уже не стал его слушать начали разговаривать между собой. Однако до настоящих проблем так и не дошёл. Именно так и планировал оболванить народ. Расхвалил Союз, но ничего не сказал о нынешней России покинул толпу. Странно, что не было ни одного вопроса из толпы, хотя бы в догонку. Помните, читатель, как перед выборами телеведущий Е.Попов вышел к народу так его закидали вопросами и он сбежал, а вопросы сыпались в его удаляющую спину. Почему же Зюганова ни о чём не спросили?

А ложь в России сыпется как из рога изобилия. Например, духовник президента митрополит Тихон (Шевкунов) говорит, что при Путине произошёл подъём России на международном уровне. "И это сформировало человека, поэтому многие смотрят и говорят: "А кто ещё такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может ещё внутри сдерживать. Но это и наша проблема, человек не бессмертен". Правильно покойная мама говорила, что дураков не сеют и не пашут, они сами родятся. У нас на международном уровне не осталось ни одного государства лояльного к России. Весь Запад ополчился на Россию и не на народ, а именно на президента. На счёт сдерживания духовник прав. Так сдерживает, что Навальный сидит, Платошкин получил 5 лет условно ни сказав ни слова оскорбительного против руководства. И всему итог политики президента прошедшие выборы, грязнее которых народ не знает. Такой сделал вывод лидер КПРФ.

Тихон не интересовался во сколько народу обходится сдерживание президннта? В сутки казна расходует 52 миллиона рублей. Вот оно сдерживание, а народ живёт, отказывая себе, практически во всём. Лекарства стали недоступны. В две недели я езжу в горд в аптеку. Стою к окну на расстоянии отмеченном краской, впереди женщина. Подходит старичок к другому окну в руке держит деньги бумажные и мелочь. Спрашивает лекарство и цену. Сестра называет цену, стрик посмотрел на свои гроши и покинул аптеку. Вот ведь до чего дожили. Может М.Мурашко озаботился этой проблемой? Он ведь сам попадал на мошенничестве, но не удалось доказать. А простому старику не на чём проявить себя. Он честно отработал 30 - 40 лет и брошен на произвол судьбы.

Возможно об этом говорил профессор Елеев. "Здоровье нации для власти не выгодно". Возможно поэтому никакого улучшения в здравоохранении не наблюдается. А как улучшить здравоохранение если бюджет из года в год сокращается? А ведь это зависит от нас с вами. Забыли статью 3 Конституции РФ? А может и не знали? Так почитайте и узнаете кто в России хозяин.

В России в политику лезут все у кого есть деньги. Например, певец А.Маршал посоветовал тем кто не любит президента уезжать из страны. Что в голове у этого дылды? Если у народа были бы деньги то уехало бы половина страны. А вы с кем бы остались? Вас бы захватил Запад при поддержке США и превратил бы в рабов. Вы об этом не думаете? Вам Бог не дал ни голоса , ни ума. Страна вымирает и уже сейчас возникает проблема по защите государства, не хватает молодых и здоровых ребят. В армию некого призывать, большинство молодых больны и не только физически, но и головой от "хорошей" жизни. Призывник проходит от военкомата медицинскую комиссию и только потом отправляется в часть. Так вот после этого некоторых комиссуют из частей по состоянию здоровья. Вот такая у нас сегодня молодёжь. А здоровые и особенно у кого есть деньги отсиживаются за границей весь призывной возраст. Всем известно кто они такие.

Выборы прошли, партия власти снова получила конституционное большинство, пора бы остановиться от притеснения народа и не только. Задержали депутата от КПРФ Саратовской областной думы Н.Бондаренко. Оказывается он 17 сентября совершил на избирательном участке хулиганские действия. А почему не сразу? Никаких хулиганских действий не было. Прошло почти два месяца теперь можно и задержать. При нынешней власти попробуй докажи, что ты не верблюд? Читая его комментарии на различные законы всегда в голове появлялось мнение, что власть не даст ему работать на благо народа. Повторяется проблема та что была с Н.Платошкиным. А мы молчим, нас не волнует чужое горе, которое выливается в наше. Порядочных людей власть вырубает, молчит и Зюганов. Его как и всех чиновников волнует только личное благополучие. Поэтому возложив цветы к Мавзолею 7 - го ноября он попытался поговорить с народом. Разговора не получилось. Получился исторический доклад о создании Лениным и Сталиным великого государства. Говорил долго и без запинок и мычания, как бут-то читал по бумажке, однако до современного положения а России так и не дошёл. Думаю это делал сознательно, чтобы не огорчить президента, с политикой которого он согласился на встрече.