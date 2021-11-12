Приближение катастрофы и борьба с ней

Один сосед объяснил российскую бедность аж мазохизмом единороссов. Ведь денег в стране много, и можно раздать людям. И настолько много, что хватило бы и на особняки для властной вертикали, и народ жил бы по-человечески, и наподобие Норвегии. Ан нет, нищета низов нужна зачем-то. Тогда похоже на страсть верхов к мазохизму.

Художественно, конечно, но неверно. Дело не в субъективных настроениях, а в объективной недееспособности всей системы. Если раздать деньги людям в условиях сырьевой экономики, то народ ринется покупать качественный импорт от машин до штанов. Внутреннее и слабое промышленное производство рухнет с соответствующей безработицей, и система пойдем прахом. А если вводить пошлины, последуют ответные вкупе с санкциями, и хрен редьки не слаще. Поэтому единороссы и выкручиваются уродским способом народной нищеты.

Кстати, и наоборот. Когда экономика преодолевает «звуковой барьер» грандов мировой конкуренции, тогда высокие доходы людей нужны позарез. Подобные страны живут уже в другом измерении, и когда доходы населения стимулируют собственное производство наряду с импортом, и даже первое быстрее второго. И вот почему так называемые западные стандарты относительно высоки.

А коль «барьер» не преодолен, путинская кубышка и не трогается; хотя это и изумляет многих людей аж до фантастических предположений. Поэтому мазохизм, может быть, и имеется, но со стороны самого народа, терпящего таких бездарей. Пора их скидывать, и о чем подробнее ниже.

***

А если нынешний темп инфляции не остановится и в следующем году, что тогда?.. Ни то что не остановится, а возрастет, и к этому имеются все предпосылки?.. А если продуктовые цены будут расти особенно (по ощущениям покупателей, аж на тридцать процентов в этом году; получается, пятьдесят уж точно всего за два года) ?.. А поднимать ставку Центробанка для сдерживания, и с миллионами народа уже в долгах, чревато. Да даже еще опаснее в условиях поголовной монополизации, и инфляция перейдет в стагфляцию. Нет уж, это не какие-то временные трудности - а катастрофа.

Ну и что, попробует возразить иной провластный читатель. Во-первых, это еще надо доказать, что инфляция будет расти. И даже если будет расти, во-вторых, мы пережили аж дефолт 1998 года, и оздоровили экономику.

Якобы та же немецкая инфляция двадцатых годов прошлого века была такой огромной, что получка выдавалась тачками. Латинская Америка не вылезает из галопирующей инфляции. И ничего, не умерли: и с какой стати Россия будет особенной. А с такой, что ни у Германии, ни у Латинской Америки нет ядерного оружия. Нет стратегической связки с амбициозным Китаем (как бы к последнему не относиться). Вот геополитические соперники и воспользуются ослаблением России! Ни то что внешней помощи не будет (а та же Германия вылезла из кризиса только с помощью плана Дауэса) – но даже дополнительные ухудшения последуют непременно, и чтобы добить врага. И затем будут поставлены или территориальные условия, или по ослаблению ядерного потенциала. А скорее всего, все вместе.

То есть, сущность путинской периферии и вылезла наружу. Сколько верёвочке не виться, конец будет. Если цены в метрополиях скачут на один порядок – то в сырьевых колониях они отзываются скачками в два-три порядка. Это закон мировой экономики и процесса добавленной стоимости. Следовательно, если евро и доллар будут продолжать дешеветь по отношению к золоту и в следующем году (а они будут, и вот уже инфраструктурный билль принят с инфляционными опасениями) – то дорогой импорт разгонит российскую инфляцию в разы быстрее. Они чихнут, а мы простудимся.

Еще раз, инфляция имеет двухфазовый характер, и подобно водке. Сначала кайф извлечения дополнительной прибыли путем монетарной эксплуатации трудящихся – а затем, и когда процесс выходит из-под контроля, похмелье и разбалансировка всего хозяйственного механизма. Послевоенная Германия могла позволить себе полный загул, потому что не претендовала на роль США; а вот на противовес Советскому Союзу, и в случае помощи, очень даже претендовала. Конечно, не без тактических закидонов Гитлера, но в целом так и получилось. А Россия, если позволить вылечиться путем классического кризисного очищения еще раз, может стать мировым лидером. Поэтому западные политики не будут рисковать ни в коем случае. Гораздо выгоднее воспользоваться разрухой стагфляции, и добить и расчленить Россию. Поэтому значительная инфляция с угрозой дефолта в нынешних условиях – смертельно опасна.

Более того, похоже, власть уже сделала гигантский промах в связи с принятым бюджетом. Вообще-то, тоталитарные режимы так и погибают, теряя связь с народом и реальностью. Единороссы решили выталкивать застрявшую машину российской экономики не вперед посредством демонополизации, бюджетных расходов, низкой ставки, сброса кубышки, и чтобы экономический рост догнал рубль – а наоборот, назад, и когда ставка растет, бюджетные расходы сокращаются, кубышка наращивается, монополии не трогаются. И пусть всякие балаболы-«аналитики» радуются росту резервов; но всякий порядочный экономист скажет, что это идиотизм. Сдохнуть можно не только от высокого давления – но и от низкого, и даже еще быстрее.

На эту тему можно говорить долго. К примеру, импорт сбивает высокие внутренние цены на какое-то время, и вроде бы потребителю хорошо. Но если единороссы не смогут перестроиться (а они не смогут), внутренний производитель умрет. Поэтому власть и выжигает все проблемы напалмом нищеты, разве что с редкими исключениями допуска импорта по кричащим вопросам. Но исключение лишь подтверждает правило.

Поэтому основа основ – демонополизация. Честная конкуренция с выживанием эффективных и уходом неэффективных. И никакие голые сырьевые доходы не помогут без демонополизации. Будешь покупать на сырьевые деньги все иностранное – угробишь местного производителя и вызовешь массовую безработицу. Введешь большие пошлины, получишь обратные. Будешь массово инвестировать без должного спроса и разносторонних поставщиков – все удлинится до чудовищного бардака с той же инфляцией. Поэтому единороссам никуда не деться с подводной лодки. Только комплексная демонополизация с нормальным МРОТ и спросом, и массовое развитие среднего и мелкого бизнеса с комплектующими спасет положение.

Тогда в чем проблема, заметит другой читатель. Тогда и надо не только дать деньги людям, но и тратить на развитие современных производств с поддержкой местного бизнеса, и добиваться попадания в высшую лигу. Верно. Кто ж спорит. Но это уже политика. Потому что единороссы – и есть сырьевики и монополисты. Олигархи – и есть дружки Путина, и его социальная база. Они не убьют самое себя. Поэтому и инфляция будет расти; и дефолт наподобие 1998 года будет уже смертельным; и кубышка бессмысленна без должной экономики. Отсюда и катастрофа приближается не только и не столько по желанию автора этих строк, сколько по объективным и классовым обстоятельствам. Но тогда и спасение в виде революции, и иначе никак.

Революция – это демократия. А демократия нужна не только для красивого словца и отчетов ООН. Да плевать на всю эту показуху с высокой колокольни. А демократия нужна для главного – для демонополизации. Для среднего и мелкого бизнеса с соответствующими комплектующими. Для воспроизводства ресурсов в виде человеческого потенциала особенно, и насчет должных экологии, образования и медицины. И само собой, для высокого спроса для покупки сложной техники и услуг с соответствующим производством.

К примеру, автор говорил много раз о модернизированном Советском Союзе, и в виде поголовных и сильных советских республик вместо нынешней каши дохлых субъектов; в виде выборов руководства общенародной собственностью вплоть до трудовых коллективов; и говорил о большой роли советской районной собственности с кооперативами и индивидуальным предпринимательством. Но в том-то и суть дела, что все это механизмы демонополизации с соответствующей борьбой за потребителя и низкой инфляцией. А то и с отсутствием оной.

Все это обсуждено много раз, и проблема в конкретных путях осуществления. Поэтому, говоря образно, но зато кратко и верно: штурмовать сильную крепость без применения пушек безумию подобно. Можно угробить много солдат безуспешными атаками, и вплоть до неверия в победу с соответствующим дезертирством и разбродом. Но стоит пробить снарядами пролом в стене, или разнести в щепы ворота – совсем другое дело. Воодушевленная пехота устремляется в пролом, и защитникам карачун.

Это к тому, что штурмовать единороссовскую и федеральную крепость без подготовленных муниципальных пушек – БЕССМЫСЛЕННО! По крайней мере, долго и кроваво. Но если хотя бы один – даже один! – муниципалитет становится СОВЕТСКИМ с соответствующими мощностями, и подобно хотя бы одному пролому в стене – то штурм приобретает совсем другую перспективу. Вся армия получает точку опоры и план действий. А что уж говорить о всем советском регионе. Это совсем другой расклад.

Поэтому даже честные левые активисты делают гигантскую ошибку. Они сидят и ждут, когда мифическая и миллионно-столичная демонстрация захватит Кремль, и затем прогресс будет спускаться сверху-вниз. А они, понимаешь ли, проснутся и поддержат. Черта с два! ВСЕ БУДЕТ РОВНО НАОБОРОТ. Советские муниципалитеты-«пушки» будут появляться тут и там, и в связи с нарастанием кризиса, – весь народ встанет на их поддержку быстро и мощно (устремится в проломы), - и только тогда путинский режим начнется разваливаться. А вот или сознательно и легко, и когда левые активисты проснутся и начнут действовать в этом направлении – или вынужденно и трудно, когда так называемые левые будут продолжать спать – это уже другой разговор.

То есть, наиболее массовая, а поэтому наиболее важная муниципальная политика единороссов шарахается из крайности в крайность. Сначала – в период эйфории девяностых и отчасти нулевых - они нагородили «разделение властей» чуть ли ни в каждой деревне. К примеру, вокруг Ангарска с населением в двести двадцать тысяч имеются Мегет, Савватеевка, Одинск и подобные с совокупным населением всего в двенадцать тысяч. И это, конечно, было бюрократической комедией, когда в каком-нибудь местечке в несколько дворов были дума, мэр, чиновники и подобное. Но сейчас единороссы кинулись в другую и не менее, а то и более губительную крайность. Почти по всей стране они нагородили городские округа, а низовые полномочия уничтожили. Но это уже прорывается недовольством тут и там. В частности, Ангарск забрал весь бюджет, и стал городить явно недешевую набережную. А вот жителям Мегета сотоварищи — это абсолютно по фене. Они будут на этой набережной раз в пятилетку, если будут вообще. А бюджет, и их в том числе, истрачен. И то еще туда-сюда, и набережная нужна, но со справедливой компенсацией остальным жителям округа. А если учесть, что общие деньги уходят на сумасшедшие оклады окружному начальству с аффилированными фирмами и программами; а не в села и деревни, где они нужны позарез; так тем более.

И вот сюда и надо бить. Не нужна ни одна крайность, не другая, а нужно комплексное социально-экономическое развитие. Власть на низах должна быть несомненно, и которая будет бороться за справедливое распределение бюджета с жизненно важными благами и рабочими местами. Чем ближе власть к народу, тем больше демократии. Чем больше демократии, тем меньше тоталитаризма. Но не в виде бездарного «разделения властей» - а в виде экономичных и эффективных СОВЕТОВ. В нашем случае, если Совет был бы хотя бы в Мегете, а то и в Савватеевке; то ангарские бонзы не швырялись бы народными деньгами направо и налево. Тогда и газификацию округа сделали бы, что послужило бы мощным толчком для круглогодичного агропрома и рабочих мест. Поддержат трудовые массы такую политику?.. Да на ура! Большинство поймет сразу, что это приведет к быстрому росту населения, а отсюда к росту спроса, производства и всей местной экономики.

И вот что такое настоящая политика. Вот что такое «пушка» со стратегическими последствиями, и смотри выше еще раз. Ан нет, сидит иной левый интеллигент, понимаешь, ровно на одном месте пониже спины, но грезит о федеральной славе все и сразу. Подавай сразу федеральный престиж, но и безопасный – а всякие местные дела, мол, не с руки «грамотному товарищу».

Но даже и насчет скромных и честно заблуждающихся, - мол, мессия-Ленин прилетит из космоса, и все сделает; а я так, на улицу прогуляться вышел (другая крайность недооценки собственных сил), - надо настоять, что нынешняя революция произойдет не сразу и сверху, а по нарастающей и снизу (хотя и быстро, и подобно степному пожару). Не в федеральных кабинетах – а на муниципальных собраниях. Не узкой партией профессиональных большевиков – а активом масс. И не мудрено. Инфляция обескровит всех, – и рабочих, и бюджетников, и мелкий и средний бизнес. - и даже, как это не парадоксально для некоторых, последних двух еще быстрее. А то, что инфляция обескровит нищие регионы и муниципалитеты гораздо быстрее столиц, совсем уж очевидно. Ну так, тем более.

Следовательно, кто займется вплотную местными делами, и в свете советизации так называемой глубинки (но поэтому и наиболее страдающей) – тот станет федеральным деятелем уже через секунду. Сама жизнь вытолкает наверх, и такова современная специфика. А кто будет витать в эмпиреях так называемой федеральной повестки, манипулируемой властными пиарщиками зачастую, и подобно крыловской стрекозе – тот и останется никем.

***

Вот КПРФ выпускает неплохие экономические вещи насчет структуры бюджета, с альтернативными вариантами и так далее. Но насчет политики – НИ ЧЕРТА НЕ ПОНЯТНО! Как экономика должна воплощаться в жизнь в виде государственных и политических механизмов, полная тишина. Более того, а то и полное предательство, и стоит посмотреть на спайку новосибирского Локтя с местными олигархами. К сожалению, и молодые марксисты наподобие «Простых чисел» грешат этим, пусть и несознательно. Но пока экономические вещи не одеты в политические одежды, человек не уверен. Содержание без формы не впечатляет.

Или другая крайность. Вот послушаешь многих из так называемой внесистемной левой оппозиции, - Шевченко или Кагарлицкого с подобными, не в фамилиях дело, и пусть не обижаются, - и о чем только не услышишь от Маркузе до оттенков ислама. А как это связано с непосредственной экономикой и семейным бюджетом российского трудящегося?!.. С той же инфляцией?!.. Поконкретнее можно, пожалуйста. Бывают, конечно, удачные моменты и у названных; но пока дождешься, соскучишься. И даже навальнисты выступают лучше в этом отношении, и в этаком достаточно ясном тренде соединения немонополизированной экономики с буржуазной социал-демократией. Врут, конечно, но хотя бы гармонично.

Следовательно, экономическое содержание кризиса надо соединить с политической формой противодействия. Та же инфляция в условиях государственно-монополистического капитализма — такая же эксплуатация с неоплаченным увеличением рабочего времени, что уменьшение расценок в царское время. Но отсюда и политическая борьба должна быть не только профсоюзно-партийной, но и советско-общественной, и начиная хотя бы с муниципального уровня; и коль инфляция бьет также, а то и еще сильнее, по бюджетникам, по пенсионерам и молодежи, по малому и среднему предпринимательству. Поэтому надо действовать вместе вплоть до создания местного Совета, а не порознь; и современные средства коммуникации в виде интернета позволяют соединиться тем более.

Итого. Почему современное российское левое движение столь импотентное?.. Да потому что оно парализовано ложной стратегией и тактикой. Вот де надо создать сверхцентрализованную партийную структуру с новым Лениным; вот де надо укрепиться в столицах; вот де произойдет масштабный кризис типа войны с Украиной; отсюда надо организовать какое-то мощное столичное и многомиллионное выступление, и войти в Кремль. Разве что плюс-минус детали.

НЕВЕРНО! Никакой резкой войны не будет, а будет стягивающая горло инфляционная удавка. Никакой хорошо организованной и подлинно боевой партии не будет, потому что режим пересажает даже намек на это. Но зато широкий и недовольный народный актив появится непременно, и останется только организоваться путем советизации. И появится не только и не столько в столицах, сколько по всей России от Калининграда до Чукотки, и никакая ФСБ не дотянется до всех Савватеевок. И никакого решающего столичного выступления не будет. Режим запретит всякими ковидами, да арестует особо буйных, и даже будет стрелять в крайнем случае – но не допустит вторую Болотную никогда. А вот многочисленные и одновременные выступления по всей России, и на базе МЕСТНОЙ СОВЕТИЗАЦИИ тем более, остановить абсолютно невозможно. Да даже силовиков не хватит просто-напросто.

Поэтому где-то оборона прорвется обязательно; где-то пролом обнаружится априори; и советский муниципалитет и регион появится непременно! И все – плацдарм готов. А дальше дело техники, и в связи с современными производительными силами. А если этому делу помочь активнейшей местной советизацией с перетягиванием бюджета вниз, и ближе к народу – да все и поддержат от мала до велика.

И вот когда мозги честных левых активистов диалектически переключатся со старого и неработающего метода на новый и демократический – вот тогда российское левое движение повзрослеет резко. Тогда его эффективность подскочит в разы. И вот что такое приближение катастрофы и борьба с ней. Каковы условия – таковы и действия. Каков кризис – такой и выход из него.

Нужен местный и работящий муниципальный муравей – а не порхающая по федеральным верхам бесполезная стрекоза. И когда муравьев много – навозному жуку конец. А кто навозный жук, и так понятно.