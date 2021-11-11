В Москве могут появиться неконтролируемые подпольные мечети

Зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявил, что из-за недостатка мечетей в Москве возрастает риск появления подпольных религиозных организаций. Об этом он заявил в интервью «Мосленте».

Без открытия новых мечетей в Москве будут возникать подпольные молельные дома и комнаты. Он отметил, что подобные площадки уже существуют и не контролируются духовенством или полицией.

Интересная у нас свобода вероисповедания – без контроля со стороны полиции это уже не свобода?

А как же слова Иисуса, казненного, кстати, за религиозный экстремизм по законам Римской империи: «…где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». (Мф.18:20).

Про полицейского или духовенство среди среди этих двоих Иисус ничего не говорил…

А.Б.