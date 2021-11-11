Дядя медик, ты дурак?

Заметьте, я не говорю «дядя-врач», я говорю «медик», поскольку врач в лечении болезней - это либо виртуоз, либо мастер, либо даже ремесленник, но в любом случае это практик, отвечающий за свои рекомендации хотя бы перед своей совестью. Ну, а чем врач руководствуется в лечении, так это его дело.

Вот как было у меня последний раз, год назад. Три дня не спадала температура, вызвал участкового врача, пришёл мужик в маске, по-моему, таджик, взял у меня мазок на коронавирус, а когда увидел, что мы не перепуганные дебилы, то сел на кухне, снял маску, выпил кофе, поговорили, выписал мне антибиотик и ещё что-то, а на другой день ещё и сам позвонил, узнал, как дела. Это врач.

А медик – это прежде всего теоретик. Медик – это, как бы, «специалист», который, как бы, ещё и представляет, как там чего в клетках с вирусами происходит. Медик – это балаболящая голова с учёной степенью на первом и остальных каналах ТВ. Не вообще в интернете, а именно на каналах ТВ и в СМИ. Голова, которая вякает то, что ей заказали вякать.

И, разумеется, медики – это самые главные говорящие головы России - А.Ю. Попова с Т.А. Голиковой и прочими Мурашко с ФОМСами

Поражает какая-то охренительная дебильность этих приглашаемых на телевидение медиков - такая, когда просто недоумеваешь – откуда они берутся, как залазят на свои должности и как становятся академиками?

На какой помойке их нашли?

Вот, к примеру, возьмём мальчика лет 10, даже двоечника, какого-нибудь Вовочку. И зададим ему задачу. Вот, скажем, простуду лечат аспирином, а кровь останавливают перевязкой раны. Скажи, Вовочка, можно ли аспирином остановить кровотечение? Иными словами, можно ли лекарством от одной болезни, вылечить иную болезнь? Вовочка на вас посмотрит жалостливо и спросит: «Дядя, ты дурак?» https://www.youtube.com/watch?v=3t5DB0JRcgA.

Но вот установили, что сейчас все болеют уже не тем штаммом коронавируса, которым болели в прошлом году, и против которого и разрабатывались типа вакцины. Установили, что в этом году все болеют новым штаммом - «дельта». А того старого штамма типа уже нет или он не действует из-за коллективного иммунитета.

Тем не менее, медики утверждают, что всем поголовно нужно вакцинироваться старой вакциной для защиты от того штамма, которого уже нет.

Дядя медик, ты кто?

Дебильность медицины тупо-массовая, эти медики в своей толпе какие-то слабоумно-неграмотные с претензиями на знание чего-то такого, что остальным людям, не насидевшим себе геморрой во время сна на лекциях медицинского факультета, вообще никогда не понять.

Вот в связи с этим ОРЗ от коронавируса снова встал вопрос борьбы с курением, поскольку выяснилось, что курящие лучше защищены от ОРВИ. Но напомню, что по официальной теории медиков, рак вызывают некие «канцерогены», которых ушлыми медиками уже найдено чуть ли не тысяча, начиная от шашлыка, кончая запахом новой обуви, и в том числе рак типа вызывает и дым от курения. Но эта же теория современных медиков уверяет, что рак вызывается тем, что канцероген определённым образом изменяет отвечающий за деление клетки ген в ДНК, и клетка начинает быстро и непроизвольно делиться. Но сама ДНК и её участок - ген – это не более, чем химическое вещество, это молекула, а определённым образом изменить молекулу может только строго определённое иное химическое вещество! Химия надёжно установленными и проверенными законами это утверждает! И эти законы как-бы медики обязаны знать!

Должны, вроде бы, понимать, что если этот дверной замок открывается определённым ключом, то его нельзя открыть иным ключом, тем более, нельзя открыть пальцем, огурцом, подушкой или глобусом. А у медиков такое возможно – можно вызвать рак чем угодно. Тем, чем этим медикам моча в голову стукнет.

Спросите об этом Вовочку, и он скажет: «Дядя-медик, ты дурак? Если по твоему утверждению строго определённое изменение ДНК, вызывающее рак, может произвести какое угодно иное вещество, то причина рака не в этом, – не в «канцерогенах». Она в чём-то другом!!».

Когда возникла идея, что болезни вызывает какой-то внешний возбудитель болезни (патоген), то путём логических заключений были созданы правила УСТАНОВЛЕНИЯ факта того, патоген это или нет (так называемые «постулаты Коха-Гене). Первое правило этого постулата гласит: если болезнь вызывает вот этот объект (этот микроб, этот вирус, это химическое вещество), то этот объект обязан находится у больного, но его не может быть у здорового человека. А как иначе? Как иначе обвинить этот объект в том, что он вызывает болезнь, если он её не вызывает?

А вот Заместитель Министра - Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь, А.А. Тарасенко, пишет:

«Рассматривая вопрос актуальности постулатов Коха с позиций 21 века, применимости к инфекции COVID-19 и многим другим инфекционным заболеваниям, следует отметить, что они не полностью соответствуют достижениям современной биологической науки (микробиологии, вирусологии, иммунологии и молекулярной биологии).

Первый постулат. Роберт Кох вскоре после обнародования сформулированных им постулатов был вынужден отказаться от второй части 1-го положения, показав на примере холеры и брюшного тифа, что здоровые люди могут быть бессимптомными носителями микробов. Более того, микроорганизмы могут стимулировать развитие заболеваний через многие годы при изменении условий».

Простите, но первый постулат про то, что зараза должна быть у больного и её не может быть у здорового, – это логика! Логика! Это правильность мышления! Какая же это зараза, если она не вызывает болезнь?

И то, что по уверениям Тарасенко, первый постулат не соответствует «достижениям современной биологической науки (микробиологии, вирусологии, иммунологии и молекулярной биологии)», означает, что современные достижения «современной биологической науки (микробиологии, вирусологии, иммунологии и молекулярной биологии)» не соответствуют элементарной логике!

И понятно в чём не соответствуют.

Постулаты Коха-Генле - это правила установления того, что является патогеном – заразой. А современные гении «биологической науки» (включая Коха), не устанавливая, что именно является причиной болезни, заранее объявляют заразой то, что им нравится, – какой-нибудь микроб или нечто, названное ими «вирусом». А затем увидев эту заразу у здорового человека, начинают выкручиваться, балаболя про «больных не больных» или «не больных больных». Современные «медики», вооружённые достижениями «современной биологической науки, ввели понятие «бессимптомный больной» - типа человек заражён тем же ужасным коронавирусом, но не болеет.

А как это?

Расскажите это Вовочке, и он спросит: «Дядя, ты дурак? Если микроб или твой пресловутый коронавирус не вызывает симптомов болезни, то это значит только то, что эту болезнь вызывает нечто другое! То, что вы не ищите, и от чего не лечите!».

Когда-то мальчик из сказки своим криком: «А король-то голый!», - отрезвил народ, и сейчас таких «мальчиков» всё ещё много, но как отрезвить медицину и СМИ?

Как отрезвить эту тупую массу медицинско-биологической «образованщины»?