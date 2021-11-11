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Московский листок

ВСМ Москва-Петербург откладывается вот уже больше четверти века

Опубликовано 11.11.2021 в разделе комментариев 2

транспорт ковид всм
ВСМ Москва-Петербург откладывается вот уже больше четверти века

На уровне правительства обсуждается возможность отказа от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург или серьезного сдвига сроков проекта.

ВСМ, стоимость которой в зависимости от способа финансирования оценивалась в 1,4–1,7 трлн руб., должна сократить время перемещения между столицами до 2 часов 15 минут. Строительство предполагали завершить в 2027 году.

Я эту историю помню еще с начала 90-х, когда появилось РАО «Высокоскоростные магистрали» во главе с будущим первым вице-премьером правительства РФ Большаковым.

Еще тогда в «Комсомольской правде» вышла наша с Александром Ляско статья «Полосатый рельс», где камня на камне не оставалось от проекта – именно из-за его дороговизны и неподъемности для тогдашней кризисной экономики.

И что изменилось? Да ничего, мечта доезжать от Москвы до Питера за 2 часа так и остается мечтой…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Что не так у нас дома!
Somnenie написал 11.11.2021 13:00
В стране развал экономики, правительство все свои силы направляет на создание все новых и новых налогов, дома и даже заводы взрываются один за другим, цены растут с бешенной скоростью и т.д., а правительство сидит в своих креслах как ни в чем!!! На западе такое правительство давно бы ушло в отставку, а почему у нас правительство так ведет себя нагло? Разве в демократическом государстве такое возможно или наша страна не имеет отношения к демократии? Вопросы, вопросы вопросы и нет ответов!
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(без названия)
стоик7927 написал 11.11.2021 12:08
режим карлика под технологическими санкциями, а "инженеры" рогагозины и кариенки умеют только болтать и осваивать бюджет?
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