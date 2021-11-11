ВСМ Москва-Петербург откладывается вот уже больше четверти века

На уровне правительства обсуждается возможность отказа от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург или серьезного сдвига сроков проекта.

ВСМ, стоимость которой в зависимости от способа финансирования оценивалась в 1,4–1,7 трлн руб., должна сократить время перемещения между столицами до 2 часов 15 минут. Строительство предполагали завершить в 2027 году.

Я эту историю помню еще с начала 90-х, когда появилось РАО «Высокоскоростные магистрали» во главе с будущим первым вице-премьером правительства РФ Большаковым.

Еще тогда в «Комсомольской правде» вышла наша с Александром Ляско статья «Полосатый рельс», где камня на камне не оставалось от проекта – именно из-за его дороговизны и неподъемности для тогдашней кризисной экономики.

И что изменилось? Да ничего, мечта доезжать от Москвы до Питера за 2 часа так и остается мечтой…

А.Б.