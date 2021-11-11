Автомобилистам готовят новые штрафы

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдут новые штрафы.
40 000 рублей обойдется водителю неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время преследования.
Езда в нетрезвом виде с ребенком в салоне обойдется в 50 тысяч рублей и лишение прав.
Минюст в новом КоАП планирует полностью отказаться от применения такой меры для автомобилистов как административный арест. Поясняется, что такое смягчение связано с гуманизацией законодательства и дороговизной такого наказания для бюджета.
Все это больших вопросов не вызывает.
Вводится процедура временного «ограничения» права управления транспортным средством. Она будет применяться в тех случаях, когда водитель грубо нарушил ПДД (например, остановлен нетрезвым за рулем), до решения суда. Сейчас запрета водить машину нет.
Кроме того, проект включает в себя штрафы за повторные нарушения. Среди них управление автомобилем с нечитаемым грязным номером (5 тысяч рублей или лишение прав), и чрезмерная тонировка (3 тысячи рублей).
Вот здесь, конечно, большие вопросы – лишиться прав за грязный номер, в нашем-то климате и с нашим состоянием дорог… Это будет очень коррупционноемкое нарушение.
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Кыпс написал 11.11.2021 13:16
Ездят скоты по сто штрафов имея,
на правила оптом насрав.
Способ один есть скотов наказать.
Я об этом сказать не боюсь.
(В Бельгии делают так, подсмотрел в "Евроньюс")
Чем за уродами бегать,
пытаясь с них штрафы содрать,
проще взять тачку, на срок адекватный-арестовать.
За буксировку-стоянку заплатит клиент.
Пусть забирает, на трассах спокойней,
и городу цент... .