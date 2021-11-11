Рыжков о последнем шансе сохранить самостоятельность #социалза #мосгордума #рыжков Рыжков разносит законопроект Клишаса и Крашенинникова "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Фактически в статус депутатов столичного уровня вносится изменение, которое превращает их окончательно в государственных служащих и ставит крест на самостоятельности Мосгордумы, и без того символической. Органы местного самоуправления и органы регионов входят по этому закону в общую систему публичной власти. У депутатов Мосгордумы есть время до 8 декабря, чтобы обсудить проект и предложить свои поправки.



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