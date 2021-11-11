Рыжков о последнем шансе сохранить самостоятельность

Рыжков разносит законопроект Клишаса и Крашенинникова "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Фактически в статус депутатов столичного уровня вносится изменение, которое превращает их окончательно в государственных служащих и ставит крест на самостоятельности Мосгордумы, и без того символической. Органы местного самоуправления и органы регионов входят по этому закону в общую систему публичной власти. У депутатов Мосгордумы есть время до 8 декабря, чтобы обсудить проект и предложить свои поправки.
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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия) стоик7927написал 11.11.2021 12:12
рыжиков превратился из молодой поганки в лежалого мухомора? не даром его зюганчик хвалил и "хлопал" по попки?
стоик7927 написал 11.11.2021 12:12
не даром его зюганчик хвалил и "хлопал" по попки?