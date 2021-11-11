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Московский листок

Министр финансов вообще не понимает, о чем его спрашивают!

Опубликовано 11.11.2021 в разделе комментариев 1

#госдума #социалза #форум.мск #андрейкузнецов

Андрей Кузнецов, депутат от фракции "Справедливая Россия" задает вопрос министру финансов: как мы можем закладывать в бюджет рост доходов граждан, который не покрывает даже инфляционных издержек? Даже президент заявил, что гланым врагом России сегодня являются низкие доходы большинства граждан, которые тянут за собой вниз покупательную способность населения, а следом - всю экономику. Наш обозреватель Олег Калачев в растерянности: похоже, что министр Силуанов просто не понял, о чем его спрашивают.

#Госдума, #СоциалЗа, #АндрейКузнецов, #ФОРУМ.мск



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7927 написал 11.11.2021 13:09
&#171;Аэрофлот&#187; отрицает перевозку нелегальных мигрантов и грозит СМИ судом ?
хозяева Аэрофлота обкалась от страха попасть под санкции ?
таракан и карлик своим беспределом тянут Россию в мировой конфликт ?
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