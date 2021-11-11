Министр финансов вообще не понимает, о чем его спрашивают! #госдума #социалза #форум.мск #андрейкузнецов Андрей Кузнецов, депутат от фракции "Справедливая Россия" задает вопрос министру финансов: как мы можем закладывать в бюджет рост доходов граждан, который не покрывает даже инфляционных издержек? Даже президент заявил, что гланым врагом России сегодня являются низкие доходы большинства граждан, которые тянут за собой вниз покупательную способность населения, а следом - всю экономику. Наш обозреватель Олег Калачев в растерянности: похоже, что министр Силуанов просто не понял, о чем его спрашивают. #Госдума, #СоциалЗа, #АндрейКузнецов, #ФОРУМ.мск



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