Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск,
1 Власти явно готовят принудительную вакцинацию https://forum-msk.org/material/news/1...
2 БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН СЧИТАЕТ, ЧТО ЛЮДИ ВО ВЛАСТИ ЗАБОТЯТСЯ ТОЛЬКО О СЕБЕ
3 Пандемия нанесла удар по глобальной экономике
4 Автомобилистам готовят новые штрафы https://forum-msk.org/material/news/1...
5 В Москве могут появиться неконтролируемые подпольные мечети https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Каждый пятый работодатель отказывал соискателям в трудоустройстве из-за постов в социальных сетях,
7 Около 80% крупных российских операторов фиксированной ожидают повышения тарифов на свои услуги в 2022 году,
8 ВСМ Москва-Петербург откладывается вот уже больше четверти века
9 Глава МИД Беларуси назвал Крым российской территорией
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