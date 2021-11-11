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Московский листок

ВСМ Москва-Петербург откладывается вот уже больше четверти века

Опубликовано 11.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск,

1 Власти явно готовят принудительную вакцинацию https://forum-msk.org/material/news/1...

2 БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН СЧИТАЕТ, ЧТО ЛЮДИ ВО ВЛАСТИ ЗАБОТЯТСЯ ТОЛЬКО О СЕБЕ

3 Пандемия нанесла удар по глобальной экономике

4 Автомобилистам готовят новые штрафы https://forum-msk.org/material/news/1...

5 В Москве могут появиться неконтролируемые подпольные мечети https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Каждый пятый работодатель отказывал соискателям в трудоустройстве из-за постов в социальных сетях,

7 Около 80% крупных российских операторов фиксированной ожидают повышения тарифов на свои услуги в 2022 году,

8 ВСМ Москва-Петербург откладывается вот уже больше четверти века

9 Глава МИД Беларуси назвал Крым российской территорией



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