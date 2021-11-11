ВСМ Москва-Петербург откладывается вот уже больше четверти века #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск, 1 Власти явно готовят принудительную вакцинацию https://forum-msk.org/material/news/1... 2 БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН СЧИТАЕТ, ЧТО ЛЮДИ ВО ВЛАСТИ ЗАБОТЯТСЯ ТОЛЬКО О СЕБЕ 3 Пандемия нанесла удар по глобальной экономике 4 Автомобилистам готовят новые штрафы https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В Москве могут появиться неконтролируемые подпольные мечети https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Каждый пятый работодатель отказывал соискателям в трудоустройстве из-за постов в социальных сетях, 7 Около 80% крупных российских операторов фиксированной ожидают повышения тарифов на свои услуги в 2022 году, 8 ВСМ Москва-Петербург откладывается вот уже больше четверти века 9 Глава МИД Беларуси назвал Крым российской территорией



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