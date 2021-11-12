Генпрокуратура потребовала ликвидировать "Мемориал"

Генпрокуратура потребовала через суд ликвидировать правозащитную организацию «Мемориал», признанную иноагентом. Поводом для иска стало отсутствие маркировки о статусе иностранного агента, пояснила организация.

В заявлении «Мемориала»* говорится, что организация получила уведомление от Верховного суда днем 11 ноября. Заседание суда назначено на 25 ноября.

«Мы неоднократно заявляли, что закон изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями, и настаивали, что он должен быть отменен. Однако пока закон существует, мы вынуждены выполнять его требования. Мы считаем, что никаких законных оснований для ликвидации Международного Мемориала* нет. Это политическое решение об уничтожении общества Мемориал – организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека», — говорится в заявлении организации.

В реестр НКО-«иностранных агентов» внесена центральная организация «Международный мемориал»* и пять ее подразделений. Организацию неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки «иноагента». К октябрю 2021 года сумма штрафов превысила 6 миллионов рублей.

«Мемориал»* был создан в Москве в 1987 году, когда возникла инициативная группа «За увековечение памяти о жертвах репрессий». В 1989 году региональные структуры организации объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал»*. Один из организаторов и первый почетный председатель общества «Мемориал»* — академик Андрей Сахаров.

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Ну тут недавно человека-иноакгента присудили к штрафу. А ведь могли за отсуствии маркировки и ликвидировать...

Первый иноагент попался без маркировки

А вы говорите негуманная у нас власть. 10 тысяч штрафа и жив пока.

Так что мешает отлавливать и маркировать? Всей Росгвардией можно вопрос решить за два дня.

А.Б.