Быков сменили на клоунов

9 ноября 2021 года прошла встреча жильцов домов 7 и 9 по Аминьевскому шоссе с представителями «Пионер Финанса». Мероприятие было организовано при посредничестве депутатов от "Единой России" Евгения Попова и Андрея Медведева. Как записал потом в своем фейсбуке Евгений Попов - «Попытка наладить конструктивный диалог не удалась».

Почему не удалось устроить конструктивный диалог между жильцами и теми, кому необходимо их жильё? Рассмотрим ситуацию подробнее.

«Пионер Финанс» появился в домах по Аминьевскому шоссе 7 и 9 летом 2021 г. Он попытался зачистить дома 7 и 9, побудить жильцов к переезду на Гурьянова 53 способом, сильно напоминающим о 90-х. На жильцов насылали лихих братков, крушивших дом кувалдами (это называлось ремонтом). Один раз, одновременно с действиями братков, в доме вспыхнул пожар, в другой раз одна из жительниц общежития чуть не погибла от богатырского взмаха кувалдой.

После многочисленных и настойчивых (причём, под видеозапись) обращений граждан во все органы власти и надзорные органы подвигами пионеров рынка заинтересовался не только СК, но и лично Бастрыкин. В настоящее время в домах стало тихо.

И вот начались переговоры. Люди, наконец, увидели г. Фролова (ген. директора «Понер Финанса»), которого мечтали увидеть уже не один день, с самого начала данной истории.

Фролов заявил людям, что начинает отношения с ними с чистого лица. Что отправляет иметь дело с ними новых контрагентов. Отметим, что новые контрагенты тоже напоминали персонажей из 90-х, только уже не бычьё, а клоунов-разводил, героев сетевого маркетинга.

Представители «Пионер Финанса» заверяли жильцов, что больше нарушений их прав не будет. Также господа-финансисты заявили, что сделают жильцам предложение, которое жильцам понравится.

Сначала финансисты заявили, что в связи с большим износом дома они вынуждены делать капитальный ремонт. Жильцы зачитали ответ из управления президента по работе с обращениями граждан, в котором отмечалось, что отсутствует информация о признании данного дома аварийным и жилых помещений в нём непригодными для проживания. Также в ответе говорилось, что отсутствуют основания для освобождения жилых помещений в домах по указанным адресам.

Далее ребята предложили жителям домов то, что предлагали и раньше - переезд на Гурьянова и проживание там до договору найма. Договор вроде бы гарантировал пожизненное проживание, но даже при поверхностном осмотре были видны способы, при помощи которых от жильцов можно было избавиться гораздо раньше. Собственно, подобное предложение, причём, подкрепленное кувалдами, уже звучало и раньше.

Жильцов порадовали и тем, что они смогут приватизировать свое жильё. Как приватизировать уже приватизированное («Пионер финансом») финансисты радостно подсказали - через суд. И обещали, что в суде не будут возражать жильцам, а, наоборот, их поддержат. Отметим, что обещать не возражать, это не значит - не возражать. Сама возможность приватизации комнаты в доме приватизированном частной конторой – вопрос интересный… И главное - «Пионер Финанс» купил здания, взяв кредит в банке. Если «Пионер Финанс» вдруг объявит себя банкротом - все его обещания обратятся в тыкву (и вместе с тем будут утрачены жилищные права, как по новому гурьяновскому адресу, так и многолетние по аминьевскому)

Жильцы выслушали. Ими были заданы вопросы:

- Как вообще частная компания приватизировала жилой дом?

- Как жилой дом стал нежилым домом?

- Почему люди должны съезжать с места, где они жили столько лет?

- Что будет с очередниками? (такой переезд – это повод для ДГИ снять человека с очереди на улучшение жилищных условий).

- Вы сейчас пытаетесь выселять прежних жильцов с Гурьянова 53 в никуда, с нами такого не будет?

- Почему поданы (и не отозваны) иски о выселении. (в данных опусах «Пионер Финанс» заявил, что жильцы, на которых иски поданы, получили от ДГИ субсидии на получение жилья и должны выселиться. Дополнительно отметим, что люди этих субсидий в глаза не видели).

- Когда, наконец, ваш паспортный стол начнет нормально выдавать документы?

- Почему объявления о продаже апартаментов в наших домах по-прежнему висят в интернете?

На эти вопросы удовлетворительных ответов не прозвучало. П. финансисты покинули собрание, обещав, что дальше начнутся индивидуальные переговоры. Посмотрим, что скажут на них, хотя есть сильное опасение, что в цирке от «Пионер финанса» быков сменили на клоунов, а программа осталась той же самой.