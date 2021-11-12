Патриарх Кирилл призвал к регулированию заимствований из иностранных языков

Патриарх Московский Кирилл раскритиковал использование в русском языке заимствований из других языков. По его словам, общество должно регулировать этот процесс.

Такое заявление патриарх сделал в своем выступлении на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности, организованном в рамках III съезда Общества русской словесности.

«Что представляют собой эти опасности? Одна из них — это сохраняющаяся до сих пор нездоровая мода на бездумное заимствование и слепое калькирование иностранных выражений и даже целых синтаксических конструкций. Это особенно заметно проявляется в массовой культуре и в молодежной речи, где обильно присутствуют так называемые вульгаризмы, то есть неуместные заимствования из иностранного языка, в настоящее время преимущественно английского. Сразу возникает вопрос: неужели словарный запас у многих молодых людей сегодня настолько ограничен, что им не хватает русских слов для выражения своих мыслей?» — заявил предстоятель РПЦ.

Больше всего патриарха беспокоит использование заимствований в СМИ и в образовательной сфере. По словам Кирилла, общество должно выработать механизмы, которые будут регулировать использование иностранных слов.

«Полагаю, было бы уместно совместно выработать если не правовой, то хотя бы некий общественный механизм регулирования этой проблемы, чтобы исправлять ситуацию там, где это возможно», — сказал он.

Вот и я говорю – полно заимствований из греческого и латыни: церковь, епископ, митрополит, патриарх… Есть русские слова-аналоги: кружок, смотрящий, пахан…

А.Б.