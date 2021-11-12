Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Казахстане открывают ещё одну биолабораторию

Опубликовано 12.11.2021 автором Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
В Казахстане открывают ещё одну биолабораторию

Лабораторию и хранилище для опасных штаммов хотят построить на юге Казахстана. Проект правительственного постановления с подписью премьер-министра Аскара Мамина опубликован на малоизвестном сайте «Открытые НПА» и интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, что придаёт проекту требуемую «гласность». Из пояснительной записки министра Бейбута Атамкулова следует, что соответствующее поручение 25 октября дал вице-премьер Ералы Тугжанов. 

Полное название строящихся объектов – «лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов». Ему присвоят статус объекта, требующего особого регулирования и (или) градостроительной регламентации, и он будет располагаться в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года. 

Код BSL-4 (Biosafety Level 4) означает четвёртый уровень биологической безопасности. Уровень BSL-4 означает высокий индивидуальный и общественный риск изучаемых лабораторией вирусов (оспа, вирус Эбола, марбургский вирус), при котором патоген вызывает серьезное заболевание у человека или животных и легко распространяется от больного к здоровому. Эффективных мер в борьбе с большинством патогенов не существует. 

В 2016 году в Алма-Ате при Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Айкимбаева (НЦООИ) уже завершили и, несмотря на протесты граждан, торжественно открыли референс-лабораторию для изучения и хранения опасных инфекционных патогенов. 

По информации СМИ, здесь находятся штаммы таких инфекций, как мерс, зику, пандемический грипп и многие другие. Лабораторию открыли при содействии США. 

Видимо, кому-то одной лаборатории показалось мало, и правительство решило создать еще одну, как говорится в документе, «в целях более глубокого изучения высококонтагиозных патогенов, вызывающих тяжелые и смертельные заболевания, против которых нет доступных вакцин и средств лечения». 

Участвуют ли в этом проекте американцы или их средства, пока неизвестно.

Население уверяют, что «лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз». Тем не менее документ и информация о строительстве вызвали резкий протест казахстанцев. 

Характерно, что 26 октября 2021 года на рассмотрение парламента отправлен законопроект «О биологической безопасности Республики Казахстан», разработанный в рамках поручений президента Токаева и якобы направленный на противодействие распространению особо опасных инфекций в Казахстане.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что на ваш взгляд является мотивом людей во власти?:
Результаты
Интернет-ТВ
Лекарств нет, весь медицинский кислород поставляют две зарубежные фирмы
Лекарств нет, весь медицинский кислород поставляют...
12.11.2021
Прикладная педагогика от спикера Володина
Прикладная педагогика от спикера Володина
12.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рубль присел в мировым валютам (0)
Лекарств нет, весь медицинский кислород поставляют две зарубежные фирмы (0)
Россияне не могут расплатиться по каждому второму взятому "до зарплаты" займу (0)
В Казахстане открывают ещё одну биолабораторию (0)
Патриарх Кирилл призвал к регулированию заимствований из иностранных языков (6)
Быков сменили на клоунов (0)
Прикладная педагогика от спикера Володина (3)
Приближение катастрофы и борьба с ней (8)
Генпрокуратура потребовала ликвидировать "Мемориал" (18)
ВСМ Москва-Петербург откладывается вот уже больше четверти века (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Как Запад раскачивает Казахстан и какие НКО будут свергать власть
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Якутия-2020. Часть четвертая. Гастрономическая и не только.
Дарья Митина Дарья Митина: Запрещалка не отросла ещё
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Россия должна исправить "ошибки 2014 года", но не те, о которых говорит Блинкен
Дарья Митина Дарья Митина: Извенити
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss