В Казахстане открывают ещё одну биолабораторию

Лабораторию и хранилище для опасных штаммов хотят построить на юге Казахстана. Проект правительственного постановления с подписью премьер-министра Аскара Мамина опубликован на малоизвестном сайте «Открытые НПА» и интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, что придаёт проекту требуемую «гласность». Из пояснительной записки министра Бейбута Атамкулова следует, что соответствующее поручение 25 октября дал вице-премьер Ералы Тугжанов.

Полное название строящихся объектов – «лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов». Ему присвоят статус объекта, требующего особого регулирования и (или) градостроительной регламентации, и он будет располагаться в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года.

Код BSL-4 (Biosafety Level 4) означает четвёртый уровень биологической безопасности. Уровень BSL-4 означает высокий индивидуальный и общественный риск изучаемых лабораторией вирусов (оспа, вирус Эбола, марбургский вирус), при котором патоген вызывает серьезное заболевание у человека или животных и легко распространяется от больного к здоровому. Эффективных мер в борьбе с большинством патогенов не существует.

В 2016 году в Алма-Ате при Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Айкимбаева (НЦООИ) уже завершили и, несмотря на протесты граждан, торжественно открыли референс-лабораторию для изучения и хранения опасных инфекционных патогенов.

По информации СМИ, здесь находятся штаммы таких инфекций, как мерс, зику, пандемический грипп и многие другие. Лабораторию открыли при содействии США.

Видимо, кому-то одной лаборатории показалось мало, и правительство решило создать еще одну, как говорится в документе, «в целях более глубокого изучения высококонтагиозных патогенов, вызывающих тяжелые и смертельные заболевания, против которых нет доступных вакцин и средств лечения».

Участвуют ли в этом проекте американцы или их средства, пока неизвестно.

Население уверяют, что «лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз». Тем не менее документ и информация о строительстве вызвали резкий протест казахстанцев.

Характерно, что 26 октября 2021 года на рассмотрение парламента отправлен законопроект «О биологической безопасности Республики Казахстан», разработанный в рамках поручений президента Токаева и якобы направленный на противодействие распространению особо опасных инфекций в Казахстане.