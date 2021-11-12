Россияне не могут расплатиться по каждому второму взятому "до зарплаты" займу

Доля просроченных займов "до зарплаты", то есть потребительских микрозаймов на сумму не более 30 тыс. рублей на срок до 30 дней, по итогам первого полугодия 2021 года составила порядка 55-57%. Об этом сообщил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

"Просрочка у нас в среднем по рынку микрофинансирования сейчас составляет порядка 28%, но при этом очень сильно эта просрочка разнится от вида займа, например, по PDL у нас просрочка сегодня порядка 55-57%", - сказал он на комитете Госдумы по финансовому рынку.

Между тем, в России установлен досрочный рекорд по выдаче кредитов наличными. По данным ОКБ, российские банки в январе — октябре этого года предоставили населению 15,8 млн кредитов наличными — на 36% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Текущее значение уже превысило показатель за весь 2020 г. — тогда граждане взяли 14,5 млн подобных ссуд. Кроме того, данные января — октября 2021 г. больше итогов 2019 г. в 15,3 млн кредитов.