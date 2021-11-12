Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Скончался академик Чазов

Опубликовано 12.11.2021 в разделе комментариев 1

Скончался академик Чазов

Умер академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов. Ему было 92 года.

Выдающийся врач - эксперимент по применению фибролизина, препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда, Евгений Иванович провел на себе. Впоследствии применение усовершенствованной тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей.

Выдающийсяч организатор здравоохранения - с 1965 по 1967 годы Е. И. Чазов директор Института терапии АМН СССР, преобразованного в 1967 году в Институт кардиологии (с 1976 года — Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова) АМН СССР. С 1968 года — заместитель министра здравоохранения СССР и одновременно заведующий отделением неотложной кардиологии Института кардиологии им. А. Л. Мясникова. На протяжении трех лет возглавлял Министерство здравоохранения СССР. В 1967 году Е. И. Чазов избран членом-корреспондентом АМН СССР, в 1971 году — академиком АМН СССР, а в 1979 году — академиком АН СССР.

Выдающийся общественный деятель - сотни врачей по всему миру объединились в движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», сопредседателем которого был Евгений Иванович. Деятельного этого всемирного движения была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира».



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ну да-ну да
chvv написал 12.11.2021 18:07
Зато ему не интересна была история с ковидом (где также проблемы с тромбами) и некачественной медициной. Предпочитал отмалчиваться. Ну тихо и умер.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что на ваш взгляд является мотивом людей во власти?:
Результаты
Интернет-ТВ
Лекарств нет, весь медицинский кислород поставляют две зарубежные фирмы
Лекарств нет, весь медицинский кислород поставляют...
12.11.2021
Прикладная педагогика от спикера Володина
Прикладная педагогика от спикера Володина
12.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: Так и страна развалится, не заметим как… (2)
Скончался академик Чазов (1)
Рубль присел по отношению к мировым валютам (0)
Лекарств нет, весь медицинский кислород поставляют две зарубежные фирмы (1)
Россияне не могут расплатиться по каждому второму взятому "до зарплаты" займу (2)
В Казахстане открывают ещё одну биолабораторию (1)
Патриарх Кирилл призвал к регулированию заимствований из иностранных языков (7)
Быков сменили на клоунов (1)
Прикладная педагогика от спикера Володина (3)
Приближение катастрофы и борьба с ней (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Как Запад раскачивает Казахстан и какие НКО будут свергать власть
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Якутия-2020. Часть четвертая. Гастрономическая и не только.
Дарья Митина Дарья Митина: Запрещалка не отросла ещё
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Россия должна исправить "ошибки 2014 года", но не те, о которых говорит Блинкен
Дарья Митина Дарья Митина: Извенити
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss