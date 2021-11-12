Скончался академик Чазов

Умер академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов. Ему было 92 года.

Выдающийся врач - эксперимент по применению фибролизина, препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда, Евгений Иванович провел на себе. Впоследствии применение усовершенствованной тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей.

Выдающийсяч организатор здравоохранения - с 1965 по 1967 годы Е. И. Чазов директор Института терапии АМН СССР, преобразованного в 1967 году в Институт кардиологии (с 1976 года — Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова) АМН СССР. С 1968 года — заместитель министра здравоохранения СССР и одновременно заведующий отделением неотложной кардиологии Института кардиологии им. А. Л. Мясникова. На протяжении трех лет возглавлял Министерство здравоохранения СССР. В 1967 году Е. И. Чазов избран членом-корреспондентом АМН СССР, в 1971 году — академиком АМН СССР, а в 1979 году — академиком АН СССР.

Выдающийся общественный деятель - сотни врачей по всему миру объединились в движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», сопредседателем которого был Евгений Иванович. Деятельного этого всемирного движения была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира».