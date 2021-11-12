Анатолий Баранов: Так и страна развалится, не заметим как…

Дал комментарий "Свободной прессе".

Российские власти задумались о возможности ввести QR-коды для пассажиров самолетов и поездов. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники в транспортной отрасли, знакомые с ходом обсуждения.

Как заявил один из источников в профильном ведомстве, в настоящее время изучается техническая возможность запуска системы QR-кодов на транспорте. Решение об этом может быть принято в случае, если ситуация с распространением коронавируса в стране ухудшится.

— Не вижу причин, почему властям не пойти на такие меры, — говорит "политолог" (славабогу хоть не ефрейтор) Анатолий Баранов. — То, что кто-то разорится, их не волнует. А вот необходимость из бюджета поддерживать компании волнует очень. Это и есть главный аргумент против.

— Это вообще технически возможно?

— Технически это более, чем возможно. Просто коммутируете кассовые программы с ЕМИАС и всё. Вам даже в кассе не нужно будет ничего предъявлять, просто платёж не пройдёт без куар-кода.

— Поможет ли это процессу вакцинации?

— У нас вакцинация неожиданно приобрела политический смысл. Из чисто медицинской процедуры она стала маркером отношения к власти. Возьмите 40 миллионов привитых и 100 миллионов невакцинированных, и вы увидите реально доверие к власти.

Что касается того, что буду делать граждане… Уже были куар-коды на авто, у меня так и лежат штрафы неоплаченные, хотя право на проезд было. Другое дело, что ограничение мобильности будет иметь экономические последствия. Представьте себе хоть проверку куаркодов в метро в час-пик... А содержать граждан государство не спешит. Будут протесты, тем более жёсткие, чем сильней оголодают.

— Что дальше? Куар-коды в автобусах и троллейбусах? В продовольственных магазинах?

— Куаркоды повсюду — это не локдаун, это сегрегация граждан по признаку прививки. Это вызывает внутренний протест, проблема из медицинской становится политической. Причём в разных регионах правила разные. Так и страна развалится, не заметим как…