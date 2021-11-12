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Московский листок

Анатолий Баранов: Так и страна развалится, не заметим как…

Опубликовано 12.11.2021 в разделе комментариев 2

путин цензура выборы кремль
Анатолий Баранов: Так и страна развалится, не заметим как&#8230;

Дал комментарий "Свободной прессе".

Российские власти задумались о возможности ввести QR-коды для пассажиров самолетов и поездов. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники в транспортной отрасли, знакомые с ходом обсуждения. 

Как заявил один из источников в профильном ведомстве, в настоящее время изучается техническая возможность запуска системы QR-кодов на транспорте. Решение об этом может быть принято в случае, если ситуация с распространением коронавируса в стране ухудшится.

— Не вижу причин, почему властям не пойти на такие меры, — говорит "политолог" (славабогу хоть не ефрейтор) Анатолий Баранов. — То, что кто-то разорится, их не волнует. А вот необходимость из бюджета поддерживать компании волнует очень. Это и есть главный аргумент против. 

— Это вообще технически возможно? 

— Технически это более, чем возможно. Просто коммутируете кассовые программы с ЕМИАС и всё. Вам даже в кассе не нужно будет ничего предъявлять, просто платёж не пройдёт без куар-кода.

— Поможет ли это процессу вакцинации? 

— У нас вакцинация неожиданно приобрела политический смысл. Из чисто медицинской процедуры она стала маркером отношения к власти. Возьмите 40 миллионов привитых и 100 миллионов невакцинированных, и вы увидите реально доверие к власти. 

Что касается того, что буду делать граждане… Уже были куар-коды на авто, у меня так и лежат штрафы неоплаченные, хотя право на проезд было. Другое дело, что ограничение мобильности будет иметь экономические последствия. Представьте себе хоть проверку куаркодов в метро в час-пик... А содержать граждан государство не спешит. Будут протесты, тем более жёсткие, чем сильней оголодают.

— Что дальше? Куар-коды в автобусах и троллейбусах? В продовольственных магазинах? 

— Куаркоды повсюду — это не локдаун, это сегрегация граждан по признаку прививки. Это вызывает внутренний протест, проблема из медицинской становится политической. Причём в разных регионах правила разные. Так и страна развалится, не заметим как…



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7927 написал 12.11.2021 18:11
сионизм - самый звериный фашизм?
назрела необходимость защищать детей и стариков от этого зверья?
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(без названия)
Блтблрбл написал 12.11.2021 18:09
"Путин не исключил появления более опасных штаммов короновируса."
...
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.
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