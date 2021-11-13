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Московский листок

Россия закрывается на QR-код

Опубликовано 13.11.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Россия закрывается на QR-код

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты, которые в рамках борьбы с коронавирусом унифицируют применение QR-кодов по всей стране. В случае их принятия, с 1 февраля 2022 года россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо сертификата о прививке или перенесенном заболевании, либо медотвода от вакцинации. Аналогичные документы потребуются и для покупки билетов на поезд и самолет.

Видимо, кто-то решил окончательно парализовать жизнь в стране.

Просто считать куаркод - это время, пара минут как минимум. А ведь приложение к госуслугам, на котором записан ващ куаркод, работает крайне неустойчиво, буквально через раз.

И вот представье, какие очереди возникнут у входов в магазины. Очевидно, обед в столовой в обеденный перерыв тоже станет невозможен - перервыв-то всего на час...

Фраза "стоянка поезда одна минута" известна всем. А успеет ли проводник за эту минуту проверить ваш куаркод, особенно, если вы не один?

Про метро в час пик уже просто не говорю. 

Ну и богослужения в храмах различных конфессий по праздникам станут навряд ли доступны всем верующим...

А.Б.



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