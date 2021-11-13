Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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Генпрокуратура потребовала ликвидировать "Мемориал"
https://forum-msk.org/material/news/1...
Коммуниста Рашкина хотят лишить иммунитета
Россияне не могут расплатиться по каждому второму взятому "до зарплаты" займу
https://forum-msk.org/material/news/1...
Патриарх Кирилл призвал к регулированию заимствований из иностранных языков
https://forum-msk.org/material/news/1...
Власти внесут законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах
Началась забастовка водителей компании «Актобемунайгаз»
Посольство Ирака объявило об эвакуации своих граждан из Белоруссии
Парламент Латвии утвердил запрет на использование георгиевских ленточек
Бузова продала душу дьяволу и теперь опасается последствий
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