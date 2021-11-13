Россияне не могут расплатиться по каждому второму взятому "до зарплаты" займу #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск, Генпрокуратура потребовала ликвидировать "Мемориал" https://forum-msk.org/material/news/1... Коммуниста Рашкина хотят лишить иммунитета Россияне не могут расплатиться по каждому второму взятому "до зарплаты" займу https://forum-msk.org/material/news/1... Патриарх Кирилл призвал к регулированию заимствований из иностранных языков https://forum-msk.org/material/news/1... Власти внесут законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах Началась забастовка водителей компании «Актобемунайгаз» Посольство Ирака объявило об эвакуации своих граждан из Белоруссии Парламент Латвии утвердил запрет на использование георгиевских ленточек Бузова продала душу дьяволу и теперь опасается последствий



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