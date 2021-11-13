Минздрав бандитского капитализма

И действительно с какой лёгкостью министр здравоохранения принимает решения направленные на увеличение смертности населения страны. Президент говорит: "Думайте о хорошем и оно осуществится". Церковь тоже поёт об этом же надеясь на Бога. А вот М.Мурашко подписал и распространил письмо от 27.10.2021 года за № 10-0/и/2-17691 о праве отказывать людям в оказании медпомощи за исключением ковида. Почему Бог не сделает так, чтобы у Мурашко срочно заболела печень да так, чтобы на карачках полез до телефона. Такого позора мир ещё не знал, чтобы официально министр здравоохранения дал распоряжение не оказывать медицинскую помощь обратившимся пациентам. Вот это и есть демократия бандитского капитализма и президент молчит. А что он скажет если при нём Голикова, Скворцова провели оптимизацию и она продолжает действовать. Министр должен кричать о другом, о том, что медицина при таком финансировании исчезнет как самостоятельное министерство. Чиновники не лечатся в народных поликлиниках и больницах, у них есть специальные учреждения, которые финансируются минуя страховую медицину. Молчит и председатель думы вместе с депутатами всех фракций. Люди, вы за кого голосовали??? Пожалуй не все вымрут и в 2024 году пойдёте голосовать за монарха - президента.

Раздаются голоса чиновников, что ковид идёт на спад. Может просто по тому, что оставшиеся медики не могут охватить весь больной народ. Их просто катастрофически не хватает. А за сутки выявлено более 39 тысяч только по ковиду. А сколько осталось больных без помощи медиков? За 10 - е ноября умерло 1211 человек. Смертность не падает, а наоборот растёт. И в этом не виноваты врачи, власть отдала на откуп чиновникам проблему здравоохранения, повысив некоторых разрушителей в должности. Значит с действиями разрушителей согласна. Не принимает радикальных мер и глава правительства. Он занят выделением средств, которые неизвестно на что будут израсходованы. Опыт последних месяцев и года показал, что для многих врачей подачки так и не дошли. Однако все довольны и никаких волнений, что устраивает власть.

На "Рио - Новости" президент заявил, что инфляция в России незначительная и по году будет не более 4, 9 %. А вот экономист М.Делягин говорит, что не менее 8 - 10 %. Кому верить? Я Делягину потому что он специалист по экономики. Президент, правительство не согласовывают свои выводы по развитию страны и выносят в эфир каждый своё мнение. А как нам воспринимать их враньё? Но прежде надо понять кто врёт? Для простого человека дойти до истины не так то просто.

Была программа развития "Стратегия - 2020", которую подписывал президент. Оказывается не только не выполнена, но о ней вообще никто не вспоминает. Почему не выполнена и кто виновен? Тишина. Правительство не выполнило программу президента и теперь предложила новую "Стратегия - 2030". Об этой программе президент говорил в докладе на Валдайском форуме. Во - первых мало кто знает что это за программа и во - вторых мало кто верит, что она будет выполнена. При этом мы упорно голосуем за действующую власть и не требуем от правительства улучшения жизни. Наше молчание развращает властных чиновников, которые убеждаются в том, что народ согласен с той политикой, которую проводит Кремль и с ней согласны, и Парламент, и депутаты. Поэтому мы так "хорошо" живём.

Дурдом российский подошёл к последней черте. На Дальнем Востоке проблема с перевозками грузов. Забиты станции и подъездные пути вагонами. Президент на совещании даёт указание министру транспорта В. Савельеву навести порядок. А что министр делал до этого? Возможно занимался собственными проблемами. Но ведь что то он должен был делать, не сидеть же пешкой. Без окрика в стране ничего не делается, да и к окрику уже привыкли, последствий не наступает. Я в десятый раз спрашиваю читателей, можете назвать министерство, ведомство где царствует закон и порядок? Я таких контор не знаю. А если бы президент не дал указание министру транспорта навести порядок на Дальнем Востоке, то что бы было? Были бы забиты все транспортные артерии. И вот в это время НАТО бы сбросило несколько даже простых бомб на эти скопления. Подобные пробки систематически имеют место в нашей столице. Однако большие чиновники в этих пробках почему то не бывают. У них что совершенно другие дороги или все летают по воздуху? Это народ позволил им жить совершенно в других условиях. У них нет проблем личного характера. Всё оплачивает нищий народ. Нет проблем и у депутатов, в том числе депутатов фракции КПРФ. 11 - го ноября перед заседанием думы Геннадий Андреевич выступил перед журналистами. Говорил о задержании граждан, которые не устраивали власть в период выборов. Не забыл напомнить о рейдерских захватах народных предприятия в том числе совхоз имени Ленина. Вспомнил депутата Енгалычеву, которая оштрафована на 600 тысяч рублей, депутата Н.Бондаренко и так далее. Более 100 человек прошли силовые структуры. Коммунисты обратились к руководству думы, чтобы пригласить Генерального прокурора и министра внутренних дел для ответа. Напомнил журналистам, что президент дал поручение силовикам разобраться. "Казалось, что все партии и движения, а также силовые ведомства последуют тем установкам, которые президент высказал, обратившись к депутатам в Кремле. Для всех нужна стабильность". Сколько было таких обращений и к депутатам, и к народу, однако ничего не сделано. Неужели Геннадий Андреевич не понимает, что это кремлёвская игра. Президент такие речи произносит не для чиновников и не для депутатов, а для народа, в том числе и для Зюганова. Зюганов понимает, но он же на стороне президента, поэтому вынужден подпевать. Ведь он не рассказал журналистам о всех поручениях, которые давал в течение 21 года и что с ними стало? Зюганов знает, но сказать не может так как скомпрометирует и себя. Он волнуется за авторитет президента и за свой.

На встрече с президентом после выборов Геннадий Андреевич слил свою партию и тишина. Нет ни каких последствий для Зюганова. Последствия для партии будут, а Зюганова президент бережёт. Он ему нужен для балласта в думе.

Можно предположить, что Геннадий Андреевич при встрече без камер договорился с президентом, что он будет критиковать власть но ничего не предпринимать для исправления. Такую политику Г.Зюганов определил для себя? став председателем партии КПРФ. Напомню один момент из жизни партии при Ельцине. На заседании думы Зюганов с места сказал, что дочь Ельцина украла 28 % займа, провела через два банка и положила в третий в Швейцарии в виде ценных бумаг. Из 450 дармоедов только В.Илюхтин поддержал Зюганова. Однако после он никогда не вспомнил об этом воровстве. А ведь украли более миллиарда долларов.