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Московский листок

Кто им доктор?

Опубликовано 13.11.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Кто им доктор?

Самое смешное, что скорый запуск «Северного потока-2» не выгоден России, и очень выгоден Украине.

Для России увеличение на 10 процентов объема экспорта газа вызвало бы двукратное падение цены на споте, а нынешние контрактные цены для большинства стран привязаны к споту. Сегодня цена на споте колеблется от 850 до 1000 долларов за 1000 кубов, а стала бы максимум 400-500, какой она была еще три месяца назад.

А вот Украина, покупающая газ на споте, могла бы купить его по более низким ценам хотя бы у иностранных компаний, которые хранят газ в украинских газовых хранилищах, и эта цена позволила бы переползти через кризисную зиму.

Но политическая составляющая во всех действиях Украины на газовом фронте заставляет кричать об опасностях трубы «агрессора», и этим самым помогает тормозить запуск Северного потока-2.

Кто им доктор?



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Всего комментариев к статье: 1
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тук-тук написал 13.11.2021 10:44
сайт Баранова - последние пристанище украинофобов и нацистов
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