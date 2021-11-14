Визит колонны призраков в городскую прокуратуру

12 ноября 2021 года жильцы дома 5/1 по улице 50 лет Октября (бывшее общежитие «Мостелефонстроя») коллективно пришли в городскую прокуратуру. Их проблема проста и, увы, типична. Все они прожили в этом доме более 17 лет (некоторые и по 40), а затем не вписались в рынок. Точнее, в планы ДГИ относительно своего дома. Согласно ответам, которые жителям приходят от чиновников, их в доме уже нет. Они, можно сказать, призраки.

Вот что жители дома говорят о своей беде:

«Нас выселяют. Нас выгоняют на улицу. У нас нет другого жилья. Мы будем бомжами через некоторое время. Я там жила 30 лет. И 25 лет работала в «Мостелефонстрое», который дал мне это жильё. Сейчас мне 70 лет и 49 лет трудового стажа. Куда мне идти? Где жить?

…. Наше здание по сведениям ДГИ считается свободным. Нас там нет. В МФЦ мы ходили за справками, а нам сказали вашего здания на балансе нет, его не существует. И нас нет. Мы хотим сказать, что мы есть, и что мы тут прописаны…

… Пришли рабочие, которые начали всё крушить. Все этажи. Все комнаты. После наших жалоб стало немножко потише. Но не прекратилось. Сейчас нам угрожают отключить тепло…

… На нас подали в суд на выселение. Заявляют, что «Мостелефонстрой» не имел права нас туда вселять…

...Служил в армии. За то время, когда я служил в армии, мою комнату уже успели опечатать. И поставить на охрану. Отдал долг отечеству. Куда найдешь, туда и возвращайся — только не в свое жильё. Регистрация у меня имеется, но для департамента (жилищной политики) это не аргумент».

В прокуратуре люди были приняты сотрудником второго контрольного отдела Давыдовым Фёдором Алексеевичем. Жителям обещали провести проверку, взять на особый контроль. Ждём, надеемся, отслеживаем.