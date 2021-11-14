Московская полиция защищает интересы... мошенников

Да-да, мой дорогой читатель! Здесь нет никакой ошибки. И данное утверждение не является плодом больного воображения автора этой статьи. Основываясь исключительно на достоверные факты и на реальные события. Поскольку материалы для каждой моей статьи всегда поступают из совершенно достоверных источников. А чаще всего – от представителей адвокатского корпуса России. Которые тщетно пытаются найти хоть какие-то ответы на свои многочисленные вопросы сначала в правоохранительных органах, затем – в следственных структурах и, наконец, - в кабинетах представителей российской прокуратуры различных уровней. Но, как правило, все их усилия оказываются тщетными. И тогда они обращаются в последнюю инстанцию, способную, по их мнению, хоть как-то пролить свет и сдвинуть с мёртвой точки совершенно нерешаемые проблемы, - в российские СМИ.

Да только вот беда – эти самые СМИ сами нынче стали объектом пристального «внимания» со стороны правоохранительных, следственных и надзорных структур.

Нет, не по причине каких-то криминальных дел! А именно в связи с тем, что слишком уж рьяно берутся расследовать криминальную деятельность чрезвычайно активизировавшихся в стране мошенников разного рода и разных мастей. Включая и представителей чиновного сословия. Которое весьма быстро начало сращиваться с представителями криминального мира и само превращаться в организованное преступное сообщество. Что на оперативном языке всегда именовалось как ОПС. И самое страшное заключается в том, что в состав этих региональных и федеральных ОПС стали входить как отдельные представители силовых структур, так и целые подразделения. О чём уже неоднократно за последнее время появлялась тревожная информация в официальных государственных источниках. Включая высшее руководство МВД России в лице министра Владимира Колокольцева, который высказал свои недоумения и опасения по поводу создания по всей России неких «региональных кланов» из числа сотрудников своего ведомства.

Поэтому у населения страны уже сложилось достаточно твёрдое мнение о том, что в целом ряде случаев представители тех или иных правоохранительных структур не только не стоят на страже их законных интересов, но и самым активнейшим образом пытаются прикрыть собой действия криминальных элементов.

На подобного рода мысль, например, наталкивает ситуация, сложившаяся вокруг меня лично и моих публикаций в отношении руководителей УФНС России по Рязанской области, размещённых в газете «ПРЕЗИДЕНТ» в 2020 году. Причём данная ситуация усугубляется тем, что там сотрудники полиции города Рязани по прямому указанию руководителя налоговой службы области Вячеслава Морозова буквально по-бандитски начали отлавливать общественных распространителей газеты «ПРЕЗИДЕНТ» со статьёй о его «деятельности», изымать отпечатанный тираж и уничтожать его. Что, между прочим, является уголовно наказуемым деянием!

А затем их московские коллеги, сотрудники полиции столицы России по заявлениям обиженных руководителей УФНС России по Рязанской области Вячеслава Морозова и Алексея Грачёва решили возбудить уголовное дело.

По факту клеветы!... Да-да, мой дорогой читатель! Так сильно обиделись рязанские налоговые чиновники, что не смогли стерпеть нанесённой им обиды – и тут же помчались в Москву подавать заявления на своих обидчиков-журналистов.

И не прогадали.

Потому что сотрудники московской полиции сделали это настолько быстро и чётко, что даёшься диву их уникальной «оперативности»! Хотя, для возбуждения уголовного дела по факту «клеветы» нужны весьма серьёзные и веские основания! И обычных личных заявлений «обиженных» чиновников для данной процедуры совершенно недостаточно. Как правило, в подобного рода случаях обиженный публикацией чиновник сначала направляет в редакцию газеты официальную претензию с требованием опровержения опубликованной информации. Затем – направляет иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. И лишь после того как суд определит, что действительно опубликованный материал содержит недостоверную информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию, может быть возбуждено уголовное дело по факту клеветы.

Но, в ситуации с рязанскими налоговыми чиновниками всё произошло с потрясающе уникальными странностями!

Сотрудники московской полиции, даже не смотря на то, что по указанию Генеральной Прокуратуры РФ и на основании специального постановления Прокуратуры Рязанской области следственные органы начали проверку по всем фактам, изложенным в статьях газеты «ПРЕЗИДЕНТ» в отношении данных руководителей УФНС России по Рязанской области, всё-таки с тупым упорством продолжают вести «уголовное дело» по статье «клевета» в отношении журналиста, рассказавшего о весьма сомнительных действиях этих региональных чиновников. И это сразу же наталкивает на достаточно устойчивую мысль о сговоре между представителями московских правоохранителей и рязанскими налоговыми чиновниками. Только, вот, сговор этот очень попахивает криминальным душком и смахивает на попытку отмазать рязанских налоговых чиновников от уголовной ответственности путём явного запугивания известного российского журналиста.

При этом, старания прилагались такие упорные, что для открытия и ведения, так называемого, «уголовного дела» представителям московской полиции практически не потребовалось никаких доказательств кроме личных заявлений тех самых чиновников, которых сегодня по полной программе проверяют другие следственные органы.

Как принято говорить в подобного рода случаях, получается полный правовой парадокс!

И данный правовой парадокс усугубляется теми фактами, что в тот же самый момент по городу Москве в огромном количестве продолжают разгуливать целые группы мошенников и проходимцев, выманивающих из карманов честных граждан страны и с их банковских счетов не десятки и не сотни, а миллионы рублей и сотни тысяч евро и долларов. И эти граждане месяцами и годами обивают пороги отделов полиции города Москвы с мольбами обратить внимание на данных мошенников, остановить их, возбудить в отношении них уголовные дела и отправить за решётку.

Но, видимо, московским полицейским либо абсолютно невыгодно заниматься какими-то мошенниками и заморачиваться дополнительной работой, либо – кое-кому из сотрудников полиции даже в какой-то степени выгодно иметь значительную прослойку из профессиональных мошенников. С тем, чтобы затем умело с ними договариваться. Или, как выражаются адвокаты, ловко «снимать сливки» и получать свою долю, фактически становясь соучастниками данного вида преступной деятельности.

Конечно же, данное утверждение требует серьёзного подтверждения. Но, целый ряд уже имеющихся в моём распоряжении фактов свидетельствует о том, что представители московской полиции, так ловко и так «оперативно» реагирующие на «заявления» некоторых сомнительных региональных чиновников, абсолютно не желают сегодня вести никакой борьбы с реальными представителями криминального мира и с реальными мошенниками.

Вот один из наиболее ярких тому примеров.

Более года назад, в сентябре 2020-го, в ОМВД России по Пресненскому району города Москвы обратился гражданин Алексей Толкунов по факту мошеннических действий в его адрес со стороны некой гражданки Елены Ермаковой. Которая мошенническим путём завладела у него денежными средствами в сумме свыше 29 миллионов рублей и 280 тысяч евро. И несмотря на то, что факт мошенничества был совершенно очевиден, а гражданка Елена Ермакова уже ранее была осуждена за подобного рода деяния судом к определённому сроку лишения свободы (но, по отношению к другим людям), сотрудники полиции трижды (!) отказали Алексею Толкунову в возбуждении уголовного дела!

Несчастный обворованный гражданин и его адвокат неделями обивали пороги этого отдела полиции! Доказывали необходимость принятия мер по отношению к отъявленной мошеннице! Ссылались на нормы Закона и Уголовного Кодекса!

Но, всё было напрасно. Полицейские твёрдо стояли на своём! И считали, что никаких мер к мошеннице Ермаковой принимать не нужно. И вообще – этот Толкунов им изрядно надоел! Поэтому наспех зарегистрированное заявление о совершённом в отношении него преступлении эти «доблестные правоохранители», видимо, попросту решили засунуть либо в какой-нибудь дальний угол, либо – выбросили в мусорную корзину. Потому что, когда затем адвокат Алексея Толкунова всё-таки дошёл до Пресненской межрайонной прокуратуры, оттуда поступил потрясающий по своей сути ответ. О том, что, оказывается, все материалы с предварительной регистрацией данного дела… - пропали в неизвестном направлении!

Ну, что я могу сказать тебе, мой дорогой читатель? Если подобное возможно в самом центре России, в московской полиции, - то что же тогда можно ожидать от представителей какой-нибудь другой, региональной правоохранительной структуры?...

Тем не менее, начальнику Пресненского ОМВД города Москвы в сентябре 2021 года было внесено представление об устранении выявленных нарушений и о восстановлении утраченных документов. Тем более, что уже к этому времени потерпевший от действий мошенницы Алексей Толкунов и его адвокат направили жалобы министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, начальнику московской полиции генералу Олегу Баранову и начальнику УВД по ЦАО генералу С.В.Сулакову. И начали упорно ждать хоть какой-то реакции на все эти действия.

Но, (как это всегда обычно и бывает в подобного рода случаях) из МВД России и из московского полицейского главка никто отвечать не стал. А из УВД ЦАО пришла очередная отписка. Из которой они узнали о том, что их жалоба в очередной раз зарегистрирована, что ей присвоен очередной номер и что будет проводиться некая «служебная проверка», о результатах проверки которой потерпевшему будет затем сообщено. И, как это уже давно принято в московской полиции, не указаны ни сроки проведения данной «служебной проверки», ни каким образом будет поставлен в известность потерпевший. Но, самое главное – будет ли вообще данное дело принято к производству! И будет ли привлечена к уголовной ответственности та самая мошенница, в отношении которой вот уже много месяцев так безуспешно пытается направить действия полиции Алексей Толкунов!

Подобного рода подход сотрудников полиции очень серьёзно наводит на мысли о том, что либо в этом весьма солидном правоохранительном органе столицы России сегодня творится полный бардак и неразбериха в делах, либо ряд сотрудников напрямую связан с мошенниками.

Учитывая свой достаточно печальный опыт общения с представителями московской полиции, хочу сказать сразу: это – всего лишь мои предположения. Которые нужно очень серьёзно проверять и расследовать другим, более компетентным органам. Например, Следственному Комитету России или ФСБ России. Но, некоторые факты «деятельности» отдельных сотрудников полиции (и даже – руководителей целых полицейских подразделений) весьма ярко свидетельствуют о том, что данные предположения вполне допустимы.

И вполне можно допустить, что, обнаружив того или иного мошенника или мошенницу (к примеру – заявленную Алексеем Толкуновым ранее уже судимую по статье «мошенничество» Елену Ермакову) определённый сотрудник полиции может вступить с ней в преступный сговор, получить от неё определённую мзду и тихонько «потерять» документы.

Как точно так же можно предположить и тот факт, что некие сотрудники московской полиции, не особо вдаваясь в детали, но, получив определённую мзду, очень быстро «среагировали» на «личные заявления» региональных чиновников, якобы, «обиженных» публикациями известного российского журналиста. Тут же моментально по данному поводу «возбудились» и решили устроить настоящую травлю этого журналиста. Дабы обеспечить комфортную жизнь этих региональных чиновников. А заодно – и прикрыть их от расследования со стороны других российских следственных органов.

И вот теперь по совершенно случайному стечению обстоятельств и бесконечные заявления по поводу мошенничества Елены Ермаковой в отношении Алексея Толкунова на огромную сумму денег (в общей сложности свыше 50 миллионов рублей) и «заявления» рязанских налоговых чиновников по поводу «клеветы» в их адрес со стороны известного российского журналиста Сергея Комкова оказались в одном и том же месте – в Следственном Управлении УВД ЦАО города Москвы.

Только вот в чём разница. По заявлениям в отношении отъявленной мошенницы, похоже, никто в данном следственном управлении окружного подразделения московской полиции так и не собирается предпринимать никаких реальных действий. И мошенница продолжает спокойно разгуливать на свободе и по-прежнему искать новых «клиентов». Полностью уверенная в своей полной безнаказанности и в прикрытии своих криминальных деяний со стороны московских «правоохранителей». А, вот, по весьма сомнительным «заявлениям» рязанских региональных налоговых чиновников, в отношении которых самих сегодня до сих пор идут следственные проверки другими «органами», данное следственное управление московской полиции активно «работает». И даже уже пытается предъявлять журналисту обвинение в «клевете» на этих «уважаемых людей».

Не кажется ли тебе, мой дорогой читатель, что тут весьма попахивает двойными стандартами? Только эти «двойные стандарты» в системе правоохранительных органов – вещь весьма опасная. И напрямую связаны с дальнейшей их криминализацией. Что может привести к тяжелейшим социальным последствиям для всего государства.

Не понимают этого сегодня, видимо, лишь непосредственные руководители не только московских, но и российских правоохранительных органов.

Хотя, у них пока ещё есть возможность исправить данную ситуацию. Потому что этот уникальный пример по возникшей коллизии в Следственном Управлении УВД ЦАО города Москвы может стать своеобразной лакмусовой бумажкой. Которая определит вектор дальнейшего развития всей правоохранительной системы не только города Москвы, но и Российской Федерации в целом. Потому что если приоритеты будут здесь резко изменены и вместо активной расправы с журналистом сотрудники полиции Москвы всерьёз займутся поимкой и привлечением к уголовной ответственности реальной мошенницы, много месяцев морочившей голову простому российскому гражданину, то можно будет рассчитывать на хотя бы какие-то положительные сдвиги в развитии нашей отечественной правоохранительной системы.

Следует здесь, конечно же, серьёзно задуматься над всем происходящим и представителям главного надзорного органа страны – Генеральной Прокуратуры России. Которая должна сделать соответствующие выводы из всех фактов, мягко говоря, достаточно странного поведения целого ряда представителей правоохранительных структур регионального уровня. Но, в особенности – такого серьёзного и важнейшего региона нашей страны как город Москва. Потому что допускать явное покровительство со стороны столичных правоохранителей региональным чиновникам, в отношении которых даже у самой Генеральной Прокуратуры имеются вопросы, и устраивать травлю журналистов, осветивших проблемы весьма сомнительной деятельности этих чиновников, но при этом, не заниматься своими прямыми обязанностями по борьбе с мошенничеством в своём городе – это уже переходит за все границы допустимости.

Сегодня вся Россия (также как и весь мир) поражены эпидемией коронавируса. Все центральные и ведущие региональные СМИ основную часть своих программ и публикаций в основном посвящают именно этой самой болевой проблеме. Но, при этом мало кто задумывается на тем, что уже в самое ближайшее время в России может разразиться другая – более страшная эпидемия. Это будет эпидемия тотального недоверия населения ко всем институтам и структурам государственной власти! И первыми, кто попадут под прицел возмущённого населения будут представители правоохранительных органов. Не только потому, что они пытаются выполнять порой не вполне законные указания и распоряжения местных региональных властей. Но, и в связи с накопившемся в гражданском обществе стойком недовольстве действиями сотрудников полиции по исполнению ими их прямых обязанностей по борьбе с криминалом. И в связи с тем, что (как я уже высказал своё предположение выше) значительная часть представителей правоохранителей и их непосредственных руководителей фактически давно уже вступили в преступный сговор с криминальными элементами и с коррумпированными чиновниками.

А свой ориентир возмущённые граждане, естественно, будут брать с московской полиции. Которая, по их мнению, давно уже стоит на страже интересов… мошенников.