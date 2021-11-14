Очередной рекорд смертности - наверно, наградят кого?

Оперативный штаб зарегистрировал 1241 смерть пациентов с COVID-19 за сутки — это максимум за время эпидемии.

И это не первый максимум за последнее время.

То, что я хочу спросить, это даже не "ковидодиссидентство", нет. Это вполне логичный, закономерный вопрос - два года мы боремся с эпидемией. Вернее, не мы - нас вообще не спрашивают ни о чем, нам просто сверху спускают разные указания, часто загадочные и противоречащие предыдущим. То есть боремся не мы, а некие "они" - "оперштаб", правительство, Минздрав, Роскомнадзор - не знаю, в общем, они.

Теперь я хотел бы спросить о результатах этой борьбы. Можно? Или, поскольку мы не субьект борьбы, а как бы обьект - именно на наших телах совершают свои подвиги герои этой борьбы - гинцбурги, раковы, проценки и иже с ними - спросить я тоже не имею права?

А вопрос очень простой - если борьба идет, мы все ее постоянно чувствуем, но смертность все растет и растет, побивая один рекорд за другим, так может, с борьбой что-то не так? И с борцами тоже как-то не очень?

Я не говорю, что борьба не нужна! Очень нужна, но надо же результаты борьбы как-то соотносить с цифрами потерь. Ведь у нас за день теперь умирает столько, сколько во время Афганской войны не погибало и за год!

Неужели не возникает простого вопроса у ответственных товарищей - может, мы что-то неправильно делаем?

Может быть, не так и не тех прививаем. А может, и не тем?

Может, напрасно задолбали всех этими масками на втором-то году эпидемии?

Может, не то открываем и не то закрываем? Или вообще эти меры не имеют смысла? Ведь в начале эпидемии и в ее разгар меры принимаются совершенно разные.

И вот уже два года, как не разработано специфического лечения болезни, не создано специальных лекарств... Не "фуфломицинов", а действительно эффективных средств, как пенициллин в свое время.

Да, я только задаю вопросы - это моя работа. Даю прогнозы, и они часто сбываются, и часто к сожалению. Я перестал прогнозировать и перестал высказывать свои соображения - все равно это ни на что не влияет. И это все, что я могу делать - молчать.

Но есть ведь ответственные товарищи, которые создают лекарства и разрабатывают схемы лечения, дают указания и их же контролируют. И все потом следуют этим приказам и указам, а смертность растет и растет!..

Ведь не логично как-то, а?

Анатолий Баранов