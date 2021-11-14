Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Очередной рекорд смертности - наверно, наградят кого?

Опубликовано 14.11.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Очередной рекорд смертности - наверно, наградят кого?

Оперативный штаб зарегистрировал 1241 смерть пациентов с COVID-19 за сутки — это максимум за время эпидемии.

И это не первый максимум за последнее время.

То, что я хочу спросить, это даже не "ковидодиссидентство", нет. Это вполне логичный, закономерный вопрос - два года мы боремся с эпидемией. Вернее, не мы - нас вообще не спрашивают ни о чем, нам просто сверху спускают разные указания, часто загадочные и противоречащие предыдущим. То есть боремся не мы, а некие "они" - "оперштаб", правительство, Минздрав, Роскомнадзор - не знаю, в общем, они.

Теперь я хотел бы спросить о результатах этой борьбы. Можно? Или, поскольку мы не субьект борьбы, а как бы обьект - именно на наших телах совершают свои подвиги герои этой борьбы - гинцбурги, раковы, проценки и иже с ними - спросить я тоже не имею права?

А вопрос очень простой - если борьба идет, мы все ее постоянно чувствуем, но смертность все растет и растет, побивая один рекорд за другим, так может, с борьбой что-то не так? И с борцами тоже как-то не очень?

Я не говорю, что борьба не нужна! Очень нужна, но надо же результаты борьбы как-то соотносить с цифрами потерь. Ведь у нас за день теперь умирает столько, сколько во время Афганской войны не погибало и за год!

Неужели не возникает простого вопроса у ответственных товарищей - может, мы что-то неправильно делаем?

Может быть, не так и не тех прививаем. А может, и не тем?

Может, напрасно задолбали всех этими масками на втором-то году эпидемии?

Может, не то открываем и не то закрываем? Или вообще эти меры не имеют смысла? Ведь в начале эпидемии и в ее разгар меры принимаются совершенно разные.

И вот уже два года, как не разработано специфического лечения болезни, не создано специальных лекарств... Не "фуфломицинов", а действительно эффективных средств, как пенициллин в свое время.

Да, я только задаю вопросы - это моя работа. Даю прогнозы, и они часто сбываются, и часто к сожалению. Я перестал прогнозировать и перестал высказывать свои соображения - все равно это ни на что не влияет. И это все, что я могу делать - молчать.

Но есть ведь ответственные товарищи, которые создают лекарства и разрабатывают схемы лечения, дают указания и их же контролируют. И все потом следуют этим приказам и указам, а смертность растет и растет!..

Ведь не логично как-то, а?

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что на ваш взгляд является мотивом людей во власти?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N16
Полный Делягин N16
13.11.2021
18,9 триллиона рублей лежит без движения!
18,9 триллиона рублей лежит без движения!
13.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ложные фетиши перестроечных глупцов (1)
Очередной рекорд смертности - наверно, наградят кого? (0)
Московская полиция защищает интересы... мошенников (1)
18,9 триллиона рублей лежит без движения! (1)
Полный Делягин N16 (3)
Кто им доктор? (4)
Минздрав бандитского капитализма (8)
Россияне не могут расплатиться по каждому второму взятому "до зарплаты" займу (1)
Россия закрывается на QR-код (40)
Анатолий Баранов: Так и страна развалится, не заметим как… (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Театральноэ
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог Родионов: Польше нужна роль жертвы, чтобы шантажировать Брюссель
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Великий Туран рвётся в Якутию: Что проповедники "тюркского мира" забыли в русской Сибири
Дарья Митина Дарья Митина: Виновный найден
Дарья Митина Дарья Митина: Ура
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss