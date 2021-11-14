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Московский листок

Путин пожалел детей, находящихся на белорусско-польской границе в минусовую температуру

Опубликовано 14.11.2021 в разделе комментариев 2

мигранты въезд
Путин пожалел детей, находящихся на белорусско-польской границе в минусовую температуру

Детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура, заявил президент России Владимир Путин.

Пожалел волк кобылу…

В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области.

Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.

Я по-прежнему этого не понимаю. 2 тысячи беженцев. Всего. Что, каши, что ли жалко? Матрасов и одеял?

Да пропустили бы их куда-нибудь, наконец…

В России вон трудовых мигрантов не хватает. А Путин детишек жалеет…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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TeoFoell
TeoFoell написал 14.11.2021 11:01
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(без названия)
С какого хера пропускать? написал 14.11.2021 10:51
Пусть на беларуси в колхозы устраиваются и живут.
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