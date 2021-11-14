Севастополь и Крым лидируют и по темпу роста задолженности по рублевым кредитам

Наибольший темп роста просроченной задолженности по рублевым кредитам физическим лицам в сентябре зафиксирован в Севастополе и республике Крым, следует из данных Банка России.

На 1 октября в Севастополе (+53,7% год к году) и Республике Крым (+42,1%). На третьем месте — Чукотский автономный округ (+32,2%).

В целом по России темп роста просрочки составил 13%.

Так, в Севастополе розничный кредит вырос за год на 54,7%, в республике Крым – на 46,8%, тогда как в целом по РФ – на 22,3%, отметил аналитик. Снижение розничного кредита в рублях не было зарегистрировано ни в одном из регионов.

Это понятно – население стремительно нищает и влазит в кредитную удавку.

При этом два новых региона страны с населением в среднем более бедным имеют и наихудшие показатели по неоплатным долгам.

К тому же при присоединении Путин разрешил не платить по долгам украинским банкам. Ну а почему не попробовать не платить и российским?

А.Б.