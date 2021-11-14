Вермахт под Москвой смыло дождем

На западе продолжают пересматривать итоги Второй мировой войны. В частности, крупнейшей ее битвы под Москвой, в которой участвовало с обеих сторон более 3 миллионов человек.

Операция "Тайфун", в ходе которой немецко-фашистские захватчики собирались взять Москву, провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением вермахта. С таким утверждением в статье для немецкого издания Die Welt выступил Флориан Штарк.

"Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того — и это важно — начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр", - пишет автор.

Вообще-то осень 1941 года под Москвой была морозной. И именно неготовность к морозам и личного состава, и техники сыграла свою роль в поражении германской армии.

А сибирские дивизии, прибывшие под Москву в ключевой момент битвы, были великолепно экипированы именно с учетом холодной погоды, и каждый боец имел с собой 5-дневный запас питания.

Что до боеприпасов, то вспоминается исторический анекдот про Наполеона, которому один из маршалов докладывал причины поражения. Причин было около 50-ти. «Первая, сказал маршал, - это не было боеприпасов».

- Достаточно, - ответил Наполеон.

А.Б.