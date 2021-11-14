Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вермахт под Москвой смыло дождем

Опубликовано 14.11.2021 в разделе комментариев 0

победа бессмертный полк
Вермахт под Москвой смыло дождем

На западе продолжают пересматривать итоги Второй мировой войны. В частности, крупнейшей ее битвы под Москвой, в которой участвовало с обеих сторон более 3 миллионов человек.

Операция "Тайфун", в ходе которой немецко-фашистские захватчики собирались взять Москву, провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением вермахта. С таким утверждением в статье для немецкого издания Die Welt выступил Флориан Штарк.

"Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того — и это важно — начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр", - пишет автор.

Вообще-то осень 1941 года под Москвой была морозной. И именно неготовность к морозам и личного состава, и техники сыграла свою роль в поражении германской армии.

А сибирские дивизии, прибывшие под Москву в ключевой момент битвы, были великолепно экипированы именно с учетом холодной погоды, и каждый боец имел с собой 5-дневный запас питания.

Что до боеприпасов, то вспоминается исторический анекдот про Наполеона, которому один из маршалов докладывал причины поражения. Причин было около 50-ти. «Первая, сказал маршал, - это не было боеприпасов».

- Достаточно, - ответил Наполеон.

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что на ваш взгляд является мотивом людей во власти?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N16
Полный Делягин N16
13.11.2021
Правительство проговорилось: заморозка накопительной части пенсии - навсегда!
Правительство проговорилось: заморозка накопительн...
14.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Правительство проговорилось: заморозка накопительной части пенсии - навсегда! (0)
Вермахт под Москвой смыло дождем (0)
Визит колонны призраков в городскую прокуратуру (0)
Севастополь и Крым лидируют и по темпу роста задолженности по рублевым кредитам (0)
Путин пожалел детей, находящихся на белорусско-польской границе в минусовую температуру (2)
Ложные фетиши перестроечных глупцов (10)
Очередной рекорд смертности - наверно, наградят кого? (15)
Московская полиция защищает интересы... мошенников (6)
18,9 триллиона рублей лежит без движения! (3)
Полный Делягин N16 (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Театральноэ
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог Родионов: Польше нужна роль жертвы, чтобы шантажировать Брюссель
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Великий Туран рвётся в Якутию: Что проповедники "тюркского мира" забыли в русской Сибири
Дарья Митина Дарья Митина: Виновный найден
Дарья Митина Дарья Митина: Ура
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss