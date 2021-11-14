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Московский листок

Путин пожалел детей, находящихся на белорусско-польской границе

Опубликовано 14.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск,

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Путин пожалел детей, находящихся на белорусско-польской границе
Путин пожалел детей, находящихся на белорусско-пол...
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