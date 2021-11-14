Путин пожалел детей, находящихся на белорусско-польской границе #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск, 1 Оперативный штаб зарегистрировал 1241 смерть пациентов с COVID-19 за сутки — это максимум за время эпидемии https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддерживает правительственный законопроект по QR-кодам, 3 Путин пожалел детей, находящихся на белорусско-польской границе в минусовую температуру https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Севастополь и Крым лидируют и по темпу роста задолженности по рублевым кредитам https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Россияне, работавшие официально до 1991 года, могут рассчитывать на новую прибавку к пенсионным выплатам 6 На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС 7 Россия и Турция обсуждают совместные разработки вооружения и поставки военной продукции 8 Японская принцесса вынуждена уехать в США 9 Вермахт под Москвой смыло дождем https://forum-msk.org/material/news/1... 10 Более 500 человек пострадали на юге Египта из-за укусов скорпионов,



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