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Московский листок

Делягин о новой Думе и особенностях текущей политики

Опубликовано 15.11.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #делягин
Отправлять донаты и задать вопрос с донатом можно по ссылке: https://www.donationalerts.com/r/soci...
 
#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин
 
Михаил Делягин ответит на вопросы ведущего Анатолия Баранова:
- чем новая Дума отличается от прежних созывов парламента?
- почему современная левая оппозиция полностью обособлена от профсоюзного и рабочего движения, и как это исправить?
- фактически уже началась кампания по муниципальным выборам в Москве в будущем сентябре. Какова роль муниципальных выборов для федерального уровня политики?
- через год, в декабре исполнится 100 лет СССР, преемственность от которого внесена теперь в Конституцию РФ. Можно ли и эту дату также бездарно проворонить, как 100-летие Октябрьской революции и 150 лет Ленину?
 
 
 
 


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