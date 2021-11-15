Делягин о новой Думе и особенностях текущей политики

Отправлять донаты и задать вопрос с донатом можно по ссылке: https://www.donationalerts.com/r/soci...

Михаил Делягин ответит на вопросы ведущего Анатолия Баранова:

- чем новая Дума отличается от прежних созывов парламента?

- почему современная левая оппозиция полностью обособлена от профсоюзного и рабочего движения, и как это исправить?

- фактически уже началась кампания по муниципальным выборам в Москве в будущем сентябре. Какова роль муниципальных выборов для федерального уровня политики?

- через год, в декабре исполнится 100 лет СССР, преемственность от которого внесена теперь в Конституцию РФ. Можно ли и эту дату также бездарно проворонить, как 100-летие Октябрьской революции и 150 лет Ленину?