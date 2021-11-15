"Освободители" готовятся в Белоруссию

Лукашенко использует кризис с мигрантами на польско-белорусской границе в качестве отвлекающего фактора. Его истинная цель — заставить остальной мир упустить из виду действия России на границе с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау, пишут РИА Новости.

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Мне кажется, это серьезное обвинение. Именно обвинение. Государственный секретарь главной страны мира заявляет, что глава суверенного государства, пусть и не такого величественного, как США, выступает "агентом прикрытия" для действий другой страны, готовящей что-то нехорошее. Надо понимать, войну. Никак не меньше. С Украиной.

Украина давно воюет с Россией, так что вполне можно ожидать, что и Россия вступит в эту войну.

Но вообще-то для таких заявлений нужно иметь достаточно веские доказательства, даже если ты госсекретарь самой великой страны мира. Потому что из-за ошибок такого рода начинаются войны - за примерами далеко ходить не надо: вторжение войск НАТО в Ирак началось с заявления ЦРУ о наличии у Саддама Хусейна оружия масового поражения.

Ирак легко разгромили, Саддама Хусейна повесили, установили там образцово-показательную демократию, а теперь именно выходцы из Ирака, свободно и демократически оголодав, пытаются проникнуть через Белоруссию в Польшу, на германские харчи.

Это цена ошибки, вероятно, преднамеренной.

Оружие масового поражения у России действительно есть, так что вторгаться сюда войска НАТО, полагаю, не станут. Но поставки оружия и боеприпасов на Украину, толпа американских инструкторов, готовность Британии направить туда 600 коммандос именно на случай российского вторжения, все это говорит о том, что нечто все же готовится. И именно на границе с Польшей, которая и в Ираке была вместе с США и Британией основным поджигателем войны.

Зона польской оккупации была как раз на севере Ирака, где и живут курды - в то время союзные НАТО в борьбе с Саддамом Хусейном. Так что получили, что хотели. Но теперь почему-то бывшие освободители бьют морду на границе и в Европу не пускают.

И при чем тут Путин? Нет, я ему не сочувствую, в отличие от Саддама, но предпочитаю, чтобы разбирался с ним наш собственный народ, без Бабченко на "Абрамсе".

Может ли Путин напасть на Украину? Может, наверно, но сил для этого у него нет. Да и большой поддержки в обществе тоже. Это ведь не выборы фальсифицировать или опрос ВЦИОМа - это надо множество несимпатизирующих тебе людей одеть в зеленые штаны и отправить воевать непонятно, за что. И непонятно чем - шансы победить объединенные силы НАТО у нас, мягко говоря, нулевые.

Путин кто угодно, но не идиот и не самоубийца, даже если и окружил себя генералами, слабо понимающими в стратегии (академиев не кончали). Это не Сталин, который мог вывезти за 2 месяца всю промышленность за Урал и выиграть войну - нашему и вывозить то нечего, все до него на металлолом вывезено.

Так кто на кого хочет напасть?

Я так понимаю, что напасть хотят на Белоруссию, общественное мнение в которой в принципе готово принять "освободителей". Во всяком случае, партизанского движения не будет - его надо готовить заранее, и иметь для этого НКВД. Партизан не будет, а в открытом бою белорусская армия продержится не дольше иракской. Силы уж больно не равны.

Ну и, видимо, роль курдов в этом деле достанется Украине. Вроде, братья. И 600 британцев для остановки российской танковой армады маловато будет, а вот для Белоруссии - в самый аккурат.

Ну и Россия, надо полагать, как и с Ираком, утрется. Тогда носовым платком Примакова, теперь - у Лаврова, полагаю, тоже есть достаточного размера платок.

Так это примерно видится, а уж как фишка ляжет - никто не знает...

А.Б.