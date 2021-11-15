Рыбинск. Декоммунизация? путин цензура выборы кремль В прекрасном городе Рыбинске, грядет очередная попытка отвратительной декоммунизации. Силы, спонсируемые православными олигархами и вдохновленные примером балтийских фашистов, украинских нацистов и сползших в антисоветчину чехов и поляков, хотят снести памятник дедушке Ленину. В Рыбинске за это истерично выступает некий фонд «Возможно Всё». На его сайте даже утверждается, что снос памятника Ленину поддержал губер Ярославской области, администрация Рыбинска и депутаты Гос Думы. Я пока не знаю правда или нет, но ОЧЕНЬ рекомендую ознакомится с историей социального взрыва последовавшего за декоммунизацией в Тарусе, где местная Единая Россия в один момент декомунизировала 16 улиц, стерев с лица города привычные людям названия. Там эту тему тоже горячо поддерживал и губернатор и местные единоросы и даж самолично православный олигарх Малофеев спонсирующий черносотенские организации и СМИ, ну и как в этом деле без РПЦ, там поддержка тоже была полной. Но после того, как народ фигурально выражаясь пришел «поднимать на вилы» депутатов декоммунизаторов и запахло жаренным, то все эти статусные чиновники и олигархи, резко отстранились от проблемы. Депы дали заднюю и вернули нормальные названия, но было уже поздно. Так на выборах Единая Россия замазанная в декоммунизации потряла кучу голосов, Тарусяне освоили самоорганизацию и перестали быть безмолвными зрителями судьбы своего города, а единороска рулившая депами недавно ушла с руководящей должности по собственному желанию. Декоммунизация, как и революция пожирает своих детей. Эт я к чему- товарищи в администрации Рыбинска и депутаты, подумайте десять раз стоит ли идти против своего народа и проводить декоммунизацию или лучше не трогать Владимира Ильича и наслаждаться тишиной и спокойствием в родном городе Как показывает практика простые люди всегда встают на сторону привычных советских названий, памятников и Ильича, который создал для их прадедов социальное государство с равными возможностями, а за царей топят единоросы, олигархи и губеры, которые хотят, что б вернулся классовый строй и холопы не мешали им проворачивать свои антинародные делишки уже на законодательном уровне. Дворянами, то станут именно они, а не простые люди. В общем на этой неделе в город нагрянет отряд по борьбе с декоммунизацией в лице меня, Kseniya Shkoda Дарья Митина , дабы понять ситуацию на месте.



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