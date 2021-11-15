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Московский листок

В правительстве требуют остановить рост мировых цен

Опубликовано 15.11.2021 в разделе комментариев 0

еда продукты дороговизна
В правительстве требуют остановить рост мировых цен

Вице-премьер Виктория Абрамченко просит от чиновников подготовить для правительства предложения, как не допустить роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло. Поручение было направлено 8 ноября в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС.

В Минпромторге уточнили, что главным исполнителем поручения выступает Минсельхоз.

Представить прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло и предложения по их сдерживанию вице-премьер просит «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие», указано в документе.

В октябре 2021 года мировые цены на продовольствие побили десятилетний рекорд, сообщала в ноябре Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

А это точно возможно, остановить рост мировых цен в отдельно взятом государстве?

Не лучше бы правительству озаботиться тем, чтобы рост цен на сахар и масло не становился катастрофой для российских семей – то есть добиться перехода от всеобщей нищеты хотя бы к пристойной бедности?

А.Б.



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