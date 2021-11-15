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Московский листок

Россия начнет серийное производство истребителя Checkmate в 2026 году

Опубликовано 15.11.2021 в разделе комментариев 2

истребитель самолет пятое поколение су
Россия начнет серийное производство истребителя Checkmate в 2026 году

Серийное производство российского истребителя пятого поколения Checkmate начнется в 2026 году. Об этом рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на выставке Dubai Airshow-2021.

По его словам, производство опытных образцов истребителя уже началось в Комсомольске-на-Амуре.

Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate спроектировали в ОКБ «Сухого». Планируется, что истребитель будет одновременно поражать до 6 воздушных, морских и наземных целей, скорость воздушного судна составит 1,8 Маха, боевой радиус — 3 тыс. километров. Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказывал, что стоимость одной машины составит $ 25−30 миллионов.

Возникает резонный вопрос – откуда в России возьмется двигатель для этой машины?

Пока что имеющийся истребитель пятого поколения Су-57 летает на двух, и с ними возникают проблемы.

Это не говоря о том, что странно говорить о серийном производстве, когда нет даже опытного образца. Хотя с Су-57 мы это все уже проходили. В серию должны были поступить еще 5 лет назад. И что?

Но зато у не существующего пока де-юре истребителя появился уже официальный бренд - Су-75...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Плешивый вареник написал 15.11.2021 11:21
В 2026 году рф в ее нынешнем виде скорее всего уже не будет...
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(без названия)
854 написал 15.11.2021 10:55
В 2026 году.. Почитал эту инфу, и подумалось, а что у них там с Арматой? В яндексе набрал, там есть "часто задаваемые вопросы" по теме. Часто задаваемые вопросы: Сколько Армат произведено? Сколько армат поставлено в войска? Ссылок миллионы - инфы ноль. Одни анонсы и по производству и по поставкам.. Одни анонсы.. А может это страшная военная тайна? Чтоб буржуины не перепугались..
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