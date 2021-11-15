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Московский листок

Уровень популяционного иммунитета в Петербурге высокий, а эпидемия продолжается...

Опубликовано 15.11.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Уровень популяционного иммунитета в Петербурге высокий, а эпидемия продолжается...

Антитела к коронавирусу есть у 83% взрослых жителей Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные проведенного в городе серологического исследования.

Уровень популяционного иммунитета ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге, лаборатории Genetico и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России измеряли в октябре этого года.

Среди невакцинированных участников исследования коронавирусом переболели 78%. Ученые отмечают, что повторные инфицирования, подтвержденные ПЦР-тестами, достаточно редки, их доля не превышает 3%.

Получается, при таком уровне коллективного иммунитета методика разобщения выглядит как минимум устаревшей – все уже и так давно инфицированы.

Массовая вакцинация тоже, получается, уже не актуальна.

Но откуда тогда рост числа заболевших и умерших, который в Петербурге один из самых высоких в стране? Это вопрос, а не утверждение.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Сов ОК написал 15.11.2021 11:37
В Иране в самых пораженных провинциях официальное число переболевших превысило 100% населения. Значит, люди массово болеют повторно, 3% &#8212; брехня. Стадный иммунитет недостижим.
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(без названия)
Крокодайл написал 15.11.2021 11:00
Власть хочет "похвастаться" рекордами по заболеваемости и смертности? Тогда нечего думать - колоть надо больше, колоть!
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