Уровень популяционного иммунитета в Петербурге высокий, а эпидемия продолжается...

Антитела к коронавирусу есть у 83% взрослых жителей Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные проведенного в городе серологического исследования.

Уровень популяционного иммунитета ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге, лаборатории Genetico и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России измеряли в октябре этого года.

Среди невакцинированных участников исследования коронавирусом переболели 78%. Ученые отмечают, что повторные инфицирования, подтвержденные ПЦР-тестами, достаточно редки, их доля не превышает 3%.

Получается, при таком уровне коллективного иммунитета методика разобщения выглядит как минимум устаревшей – все уже и так давно инфицированы.

Массовая вакцинация тоже, получается, уже не актуальна.

Но откуда тогда рост числа заболевших и умерших, который в Петербурге один из самых высоких в стране? Это вопрос, а не утверждение.

А.Б.