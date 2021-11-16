Сущность современной модернизации

Хитрая уловка применяется единороссами в идеологической борьбе. Они критикуют коммунизм только в форме первого и сырого Советского Союза. А когда хвалят капитализм, говорят о последней и зрелой государственно-монополистической форме. И якобы сравнение не в пользу «совка».

Но это софистика. Сравнение не в том месте и не в том времени. Если критики говорят о недостатках первого Союза, то и сравнивать надо с первым капитализмом, и по двенадцать часов рабочего времени. А что уж говорить о «великой депрессии» и фашизме, и когда противостоящий «военный коммунизм» был в разы лучше. А если брать современный ГМК - то и сравнивать надо с назревающими формами модернизированного Союза, и о котором речь ниже.

То есть, это абсолютно естественный процесс развития, когда общественная собственность проходит стадии зрелости с соответствующими ломками. Тот же капитализм рождался и уступал феодализму не меньше, а то и больше. Тогда почему одним можно, а другим нельзя?!.. Риторический вопрос.

Более того, автор этих строк покажет эту закономерность на примере родного Ангарского городского округа (АГО). Но таких округов по стране, и очень близких к ним муниципальных районов, пруд пруди. Да вся Россия, и в чем смысл статьи.

***

Две главные черты будут отличать первый Союз от второго, и почему победа социализма несомненна. Первая: советские выборы будут вплоть до уровня трудовых коллективов, и в виде фабзавкомов и учрежденческих СТК. Кстати, это не только права, - и на что упирают оппоненты, упрекая в «анархо-синдикализме», - но и обязанности. Ведь СТК и фабзавкомы являются государственными органами (звеном правительства) даже формально, и никакого отношения к общественным организациям типа профсоюзов не имеют. Но более того, речь идет и о соответствующих обязанностях в виде реального хозрасчета. Не справился – реорганизация с трудовой ротацией. Так что ответственность рабочих возрастет в разы, и не до анархии.

Но вторая черта не менее важна: и это система управления в четыре уровня. Чем ближе к народу, тем лучше. И коль автор говорил о трудовых коллективах множество раз, стоит остановиться на этом вопросе подробнее.

Нынешний режим, и тоталитарно примитивный, существует в трех уровневом виде «Кремль-губернатор-мэр». Потому что, с одной стороны, так называемые федеральные округа лишь соглядатаи президентской администрации и ФСБ, и никакого самостоятельного социально-экономического смысла не имеют. Они не соответствуют территориально-промышленным комплексам ни по каким параметрам, и выполняют разве что роль опричнины. А губернаторы в девяти случаях из десяти выходят сразу на администрацию и президента; и это настолько общеизвестно, что не требует доказательств. А с другой стороны, ТОС настолько слабы, - и не мудрено, коль староста без оклада, и на «общественных началах» лишь ноги протягивать, - что и об этом уровне говорить бессмысленно. А раз так, бюджеты застревают «наверху» с соответствующим бюрократизмом, непотизмом и коррупцией, и отсюда экономический и социальный застой.

Даже Евросоюз лучше в этом отношении. Он имеет четырех уровневую систему «центр–провинция–муниципалитет–коммуна». Во Франции и Германии уж точно, и давно. Отсюда бюджет гораздо демократический; где половина центру, половина земле-провинции; и даже большая часть последней муниципалитету и коммунам. Отсюда и стабильное развитие.

Поэтому реальный социализм и восполнит это отставание. И даже пяти уровневая система необходима по нашим масштабам и сложным проблемам. Во-первых, федеральные округа будут разогнаны к чертовой матери. Эти щупальца тоталитаризма, к тому же дорогостоящие, неприемлемы в гражданском обществе. Во-вторых, и главное, будет создана четырех уровневая система как минимум в виде Верховный Совет - поголовные советские республики - район (муниципалитет) - коммуна (община). То есть, как назвать четвертый уровень, можно посоветоваться. Автору, к примеру, «коммуна» и нравится. Но можно назвать и «община», «круг», «поселение» и в зависимости от языков народов федерации. Главное – четвертый уровень с соответствующим бюджетом должен быть непременно. Но более того, в-третьих, старосты ТОС внутри коммун-общин будут на служебном окладе, но и снимаемые собранием жильцов по щелчку пальцев. И материальный стимул получается в таком случае; и в честных условиях. И это уже пятый уровень, и что еще демократичнее.

Отсюда два пояснения. Во-первых, не надо дурочку валять, что пятиуровневое управление будет дороже нынешнего бардака. Да разгон федеральных округов с лоботрясами сэкономит кучу средств, и передать на оклады старост можно и нужно. Но главное, полный демократизм с экономическим ростом и отсутствием коррупции вознаградит настолько, что траты будут окуплены стократно.

А во-вторых, возражение о существовании уже четырех уровневой системы в некоторых нынешних муниципальных районах отметается также и напрочь. Это полнейшая профанация и в силу даже формального сокращения таких районов; и в силу буржуазного «разделения властей», и когда поселениям достается с гулькин нос. Это несколько отдельный разговор, но только Советская власть, и без монополизма мэра с блатной компанией, наполнит уровень районов, коммун-общин и ТОС реальной силой.

Да, пожалуйста, конкретно для пущей ясности. АГО отнюдь не однообразное и монолитное целое, и вопреки пиару местных единороссов. Сам город, к примеру, делится на три заметные части в виде непосредственно старого города на севере, в виде микрорайонов в центре и кварталов на юге. А внегородская часть делится примерно на Мегет сотоварищи и Савватеевку с компанией. Плюс-минус детали, но в таком ракурсе.

И у каждой части своя специфика. «Город», к примеру, хотя и выглядит импозантно благодаря сталинскому ампиру, но не газифицирован до сих пор (баллоны возят и поныне со всей суетой и опасностью). Да и вообще городское газоснабжение на закольцовано; и отопление в некоторых старых домах не ахти; поэтому современные газо- тепло- и водосети актуальны до сих пор. Ан нет, мэр возится с любимым проектом набережной, и вкупе с берегоукреплением. Ничего такого уж страшного нет, и город не уйдет под воду; но зато строительные работы с денежками наклевываются (а мэр и является фактическим хозяином строительной акционерки). Поэтому и на сетевые «мелочи» наплевать.

И почти поголовно хрущевный «микрорайон» нуждается в умной реновации, и чтобы на месте разваливающихся панелей появились современные, красивые и комфортные жилища. Также развязки, парковки, парки и фонтаны, и подобно нормальным городам, а не только нагромождению жилищных коробок. Да что там говорить, почти каждый взрослый россиянин знает кубатуру хрущевок и тесноту их дворов. Ан нет, мэрская фирма строит только новые дома по коммерческим ценам. Новые дома относительно удобны и красивы – но до нормальной реновации, разумеется, как пешком до Луны.

«Квартал» страдает от относительного перенаселения; и проведение теплосетей в близлежащие садоводства (многие дома уже фактически коттеджи, только тепла нет), - кстати, магистраль ТЭЦ под боком, и не так уж много работы, - будет благом с небес. Пенсионеры переселятся в фактические пригороды таким образом, и им даже еще лучше, работая не спеша по хозяйству; а молодежь пусть и резвится в квартирах, женится, заводит детей и далее по списку. Численность людей растет, рынок тоже, и всем хорошо.

Ну и, Мегет и Савватеевка нуждаются и в инженерных сетях, и в хороших дорогах, и в школах и больницах, – это уж совсем классика. Да кто не знает состояние российской деревни. Да хотя бы только дороги, вода и тепло для жилья и теплиц – вот базовая проблема. А народ сделает остальное типа коров-кур-коз с помидорами-огурцами, и с голоду не помрет. Агропром станет круглогодичным, а это самое главное в условиях России.

Следовательно, если создать пять коммун внутри округа, и с соответствующим раздельным бюджетированием (да, контролируемым, да, пусть отчет за каждую копейку, но все же); а то и шесть (есть еще весьма проблемные Китой, Майск, Шеститысячник, Цементный, но не будем уходить совсем уж в детали) – то каждый и занялся бы именно тем, что нужно позарез! А все вместе и создает эффект комплексного социально-экономического развития, потому что каждый рубль в дело. Да и пожалуйста, если мэр такой умный; вот пусть и выбивает дополнительные деньги на берегоукрепление! Федеральный центр завален деньгами по самое не хочу, вот и карты в руки. Докажи, мэр ты настоящий, или на улицу прогуляться вышел.

Но насчет мэра, конечно, даже не смешно. Потому что единороссам на все сказанное – тьфу! Плюнуть да растереть. Народ быдло, и сам выкрутится. Следовательно, без революционных преобразований в виде пяти уровневой системы советской демократии не обойтись никак; и такую необходимость можно найти по всей стране, и от Калининграда до Чукотки.

И вот что такое модернизированный Советский Союз хотя бы в целом - и что уже потрясающе. В разы лучше путинского застоя.

***

Спроси иного даже честного коммуниста, что такое модернизация, и оный начнет говорить о больших заводах с высокими дымящимися трубами; о многотысячных трудовых коллективах; об огромных станках, больших машинах и так далее, и в духе двадцатого века. Но тогда не столько машины для человека, сколько человек для машин. Но если коммунист скажет, что современная модернизация заключается в модернизации самого человека! - другой разговор.

Если российский гражданин создаст для самого себя самые лучшие медицинские технологии, самые лучшие образовательные, самые лучшие экологические, самые лучшие жилищные и агропромышленные, в сфере безопасности и в таком аспекте – то и все другие народы будут просить и платить (зачастую большие деньги), чтобы СССР вылечил, научил, накормил, защитил. Ни один человек не захочет выезжать из такого цивилизованного общества; но и вынужден будет принести или деньги, или реальное влияние. Мировой авторитет социалистического града на холме будет столь высоким, что оный будет повелевать миром даже без особой надобности пушек и ракет; а только научным, финансовым и культурным авторитетом. И вот что такое подлинная мощь.

И, разумеется, советская демократия в виде трудового самоуправления, и с фондом социального развития в том числе; и в виде пяти уровневой государственной системы, наиболее приближенной к нуждам трудящихся с соответствующим бюджетированием – и является модернизацией самого человека.

Но, к сожалению, некоторые левые активисты еще не прозрели. Вот что-то такое крупное и сверх централизованное типа огромных заводских цехов, и по выпуску валовой продукции в тоннах и километрах – вот это да, якобы мощно, и прогресс. А какие-то МУП-ТОС-коммуны-муниципалитеты-кооперативы – не комильфо. Не по-сталински, понимаешь. Да только все эти тонны и километры, не превращенные в непосредственные социальные блага, нормальному россиянину до лампочки. Пока все это не превращено в конкретную, местную и технологичную санитарию и жилищное строительство; в асфальтированную районную дорогу; в современный медицинский прибор в близлежащей больнице; во вкусную еду в экологичной упаковке; в удобные парты-планшеты-школы для ребенка; в самые современные инженерные сети для квартиры и так далее и тому подобное; пока все это не произошло, ему на валовые тонны-километры начхать. И в том-то и прогресс, что именно районы-муниципалитеты-МУП-ТОС и доводят продукт до искомого потребления и путем своевременной оплаты с соответствующим бюджетом, и путем качественного сервиса, и путем производства разнообразных комплектующих, и путем умного применения в нужном месте и в нужное время. Одно неразрывно с другим. Производство без потребления бессмысленно.

Поэтому сущность современной модернизации не в горожении больших заводов и крупных агломераций, и наподобие двадцатого века. Они уже существуют. Разумеется, могут быть исключения, но в масштабе всей страны подтверждающие правило. А современная модернизация заключается в появлении многочисленных, но высокотехнологичных средних и малых предприятий наподобие МУП, да в условиях советского районирования вплоть до коммун и ТОС; и что весьма облегчит развитие самого человека.

Никто не говорит, что общенародная собственность не нужна. Наоборот, она скинет отяжеляющие и вспомогательные функции типа запчастей, ремонта, бытовых услуг, образования работников, особенностей медицины на местные и подрядные предприятия – и таким образом станет СУПЕРЭФФЕКТИВНОЙ, занимаясь быстрым развитием непосредственного брэнда.

Итого. Федеральный, региональный и муниципальный цивилизационные уровни в России существуют. Да, с явным перекосом первого, но существуют. А вот четвертый уровень коммун-общин, и без чего развитое общество невозможно – или страдает фиктивным содержанием, или отсутствует полностью. Но это варварство, и ничто иное. Скажи иному европейцу об этом, и у него волосы дыбом встанут. Как эти русские живут в таких диких условиях, непонятно.

Поэтому появление четвертого уровня – прямо-таки укладка последнего пазла. Соединение последнего рубильника в электрической цепи. Набор последнего числа в сейфе и, как угодно. Эффект синергии и комплексности реализуется, и экономика просыпается. «Жить по-человечески» станет реально, и наконец-то.

Но в том-то и дело, что шаги в этом направлении можно сделать УЖЕ СЕЙЧАС. Хоть наподобие агитации за МУП, и во всех сферах жизни для конкуренции с акционерными монополистами; или за образование коммун-ТОС с перетягиванием бюджета «вниз»! Это настолько практично и насущно, что будет поддержано многими. И если этого не делать, вообще ничего не делать.

И вот в чем сущность современной модернизации. Если уж сравнивать ГМК с социализмом – то с настоящим и должным, и основные черты которого уже ясны. Поэтому нынешний режим – уже прошлое. А СССР – ближайшее будущее.





P.S. И смысл статьи еще в том, что не надо тратить драгоценное время на второстепенные дела, хотя они и могут быть упакованы в оболочку «важных». Вот приходит по соцсети, что годовщина такого-то советского полководца или ученого, или такой-то праздник, или такая-то годовщина крупной операции в ВОВ, и без конца. Братцы, при всем уважении, вы собираетесь жить в современности или где?!.. Это не политическая деятельность, а обыкновенная ностальгия. Лучше бы партийное строительство перечитали, и применили в современных условиях.

А еще задолбали совсем уж чокнутые «объединители». Мол, надо левым силам объединяться, а все остальное ерунда. Но, подождите, не надо доводить вопрос до абсурда. Допустим, вы стоите на перекрестке, и вам влево, а другому вправо. Ан нет, поголовный маразм прет и прет «да какая разница между левым и правым, и надо объединяться». Что, нет никакой разницы между левым и правым, живым и мертвым, белым и черным?!.. Это уж другая крайность, и палата номер шесть. Пытаешься доказать свою позицию в виде предательства Локтя и Клычкова, в виде весьма странных депутатов от КПРФ, в виде провалов партийной программы – ан нет, объединяться. Шарманку заело.

Или другая и молодежная крайность «фанатства». Вот такой-то блогер типа Бондаренко выкинул то-то, и бла-бла-бла. Посадят или не посадят, и без конца. А про другого ходят слухи, что агент и нехороший человек, и спит с буржуйкой, а то и с двумя. Да, блин, что за суета сует. Почитайте лучше «Советские правоохранительные органы», и чтобы знать, как драться в случае чего.

И при этом ни одни, ни другие не знают, что творится у них под носом. Какие муниципальные проблемы - ноль знаний. Вот за все хорошее против всего плохого завсегда пожалуйста. А если конкретно – ни-ни. Могут и по голове дать. Ррэвволюционэры, ядрена вошь.

Поэтому главное звено ныне – не федеральная власть, и в виде сплетен тем более. Уже ясно, что Кремль пошел ва-банк (а зря, и придется отвечать по полной), но пока пересажал буйных или загнал в «иностранные агенты», и не собирается допускать вторую Болотную ни в коем случае. И даже не губернская власть. Единороссы нахлебались с Хабаровском, Владивостоком, Иркутском, Шиесом, Москвой, и будут отслеживать эти процессы, да на волне ковида, самым внимательным образом. А вот муниципальное недовольство перекрыть невозможно в принципе. Это нереально априори, и никаких сил не хватит. Да даже умные и местные силовики заинтересованы в такой оппозиции. Если будет хорошо муниципалитету здесь и сейчас, то будет хорошо и им. А уж о бюджетниках и мелких предпринимателях и говорить нечего. И уже потом, когда вы стали более-менее известными на местном уровне – тогда и федеральная известность придет. А все и сразу только в кино.

Так что не стоит тратить драгоценное время хоть на ностальгию, хоть на чокнутое «объединение», и на фанатство. Тратить время стоит или на учебу, или на местную и реальную политику. А если применять теорию на практике, так вообще молодцы. Это серьезное дело.