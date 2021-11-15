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Московский листок

В правительстве требуют остановить рост мировых цен

Опубликовано 15.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск

1 В правительстве требуют остановить рост мировых цен https://forum-msk.org/material/news/1...

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4 Егорьевское шоссе обгонит Европу

5 Отключение от услуг мобильных операторов грозит половине корпоративных пользователей

6 На Камчатке более 100 человек вышли на несогласованный митинг против QR-кодов

7 Россия начнет серийное производство истребителя Checkmate в 2026 году https://forum-msk.org/material/news/1...

8 "Освободители" готовятся в Белоруссию https://forum-msk.org/material/news/1...

9 В Казахстане появится еще одна американская военно-биологическая лаборатория



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