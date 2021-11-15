Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск
1 В правительстве требуют остановить рост мировых цен https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Антитела к коронавирусу есть у 83% взрослых жителей Санкт-Петербурга, https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Рубль завершает неделю резким ослаблением против доллара
4 Егорьевское шоссе обгонит Европу
5 Отключение от услуг мобильных операторов грозит половине корпоративных пользователей
6 На Камчатке более 100 человек вышли на несогласованный митинг против QR-кодов
7 Россия начнет серийное производство истребителя Checkmate в 2026 году https://forum-msk.org/material/news/1...
8 "Освободители" готовятся в Белоруссию https://forum-msk.org/material/news/1...
9 В Казахстане появится еще одна американская военно-биологическая лаборатория
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