В правительстве требуют остановить рост мировых цен #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск 1 В правительстве требуют остановить рост мировых цен https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Антитела к коронавирусу есть у 83% взрослых жителей Санкт-Петербурга, https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Рубль завершает неделю резким ослаблением против доллара 4 Егорьевское шоссе обгонит Европу 5 Отключение от услуг мобильных операторов грозит половине корпоративных пользователей 6 На Камчатке более 100 человек вышли на несогласованный митинг против QR-кодов 7 Россия начнет серийное производство истребителя Checkmate в 2026 году https://forum-msk.org/material/news/1... 8 "Освободители" готовятся в Белоруссию https://forum-msk.org/material/news/1... 9 В Казахстане появится еще одна американская военно-биологическая лаборатория



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