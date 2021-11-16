"Мемориал" сделал своё дело - "Мемориал" может уйти

Из новостей: Московская прокуратура подала иск о ликвидации общества «Мемориал», поскольку оно, как утверждается, не выполнило возложенные на него законом обязанности «иностранного агента». Левые относятся к этому по-разному: одни радуются и потирают ладоши, что антисоветское и антикоммунистическое общество, наконец, прикроют. Другие считают, что завтра точно также прихлопнут и самих левых, так что радоваться тут нечему.

Что тут сказать? Прежде всего, надо понять, что такое «Мемориал». Как известно, поэт написал:

А вы учитесь не смотреть, но видеть,

Учитесь не болтать, а ненавидеть.

Хоть человечество и было радо,

Отправив этих выродков налево,

Торжествовать пока ещё не надо:

Ещё плодоносить способно чрево,

Которое вынашивало гада.

Постсоветскую буржуазию, увы, никто пока не отправил «налево», но зададимся вопросом: а кто её выносил? Что было её плодоносным чревом? Да вот оно, это общество «Мемориал», и было. Хотя не оно одно, конечно, но и его заслуги и роль идейного мотора в процессе контрреволюции 1991-1993 годов трудно переоценить. (Общество было основано с участием А.Д. Сахарова и С.А. Ковалёва в январе 1989 года. В октябре 1993 года один из его отцов-основателей С.А. Ковалёв горячо поддержал расстрел Белого дома).

Почему же тогда оперившийся, так сказать, и вылетевший из гнёздышка птенчик хочет заклевать одного из своих родных родителей? Такое тоже в истории любой реакции встречается сплошь и рядом, и определяется формулой «контрреволюция подобна Сатурну — она пожирает своих детей».

Помните знаменитую формулу «архитектора перестройки», сиречь контрреволюции в СССР, Александра Яковлева? Он писал: «Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще».

Но такая формула уже планирует постепенное взаимопожирание: сперва ленинисты (а точнее — необухаринцы, правые коммунисты), типа Шатрова, кидаются на защиту «ленинских принципов». Потом их с хрустом и чавканьем пожирают «либералы» и «нравственные социалисты». Однако либералы и «нравственные» ещё догладывают и обсасывают косточки ненавистных коммуняк, как по тому же неумолимому закону реакции настаёт очередь и их самоё. Г-н Яковлев не сказал про неизбежное дальнейшее развитие своей формулы: уваровской триадой и Иваном Ильиным бить по либерализму, шариатом и «чувствами верующих» — по светскому государству, «святым царём» — по республике, Бандерой — по равноправию наций, и так далее, и так далее. Этого он, возможно, даже и «не планировал»! Но запланировала история, запланировал класс, которому он служил. И вот в какой-то момент общество «Мемориал», при всей своей лютой и остервенелой реакционности, перестало удовлетворять текущему классовому запросу. И его невозмутимо готовы отправить под снос. «Мавр сделал своё дело — мавр может уйти».

Так что же, имеет смысл левым самоотверженно кидаться на защиту своих ярых и непримиримых врагов? Ох, едва ли... А ликовать по поводу их ликвидации, если она случится? Тоже, честно говоря, нечему: пусть даже «чрево» ликвидируют, но ведь порождённый им «птенчик» никуда не улетел, он тут как тут, хотя и склевал своего родителя... Но ведь и сам прилежно повторяет все его анафемы в адрес проклятых красных и советских, кое в чём ещё усиливая их. Стыдливо драпирует Мавзолей, кладёт цветочки Солженицыну и Ильину, проклинает советские «галоши» и ленинские «атомные бомбы». Так что «торжествовать пока ещё не надо»...