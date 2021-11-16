Выпивка подорожает с Нового года

С 1 января 2022 года минимальные розничные цены на водку должны вырасти на 7,4 процента, с 243 до 261 рубля за бутылку объемом пол-литра. Кроме того, повысятся цены на коньяк — на 7,6 процента, с 446 до 480 рублей за тот же объем. Стоимость бренди вырастет с 324 до 348 рублей.

В Кремле уже заявили, что у президента нет никакой позиции по этому поводу, и указали на то, что повышение цен — это вопрос экономической целесообразности.

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Ага. В России подорожание водки - не политическое событие? Кому-то пора задуматься о профпригодности.

Было семь, а стало восемь -

Все равно мы пить не бросим!

Передайте Ильичу -

Нам и десять по плечу!

Ну а станет двадцать пять -

Снова Зимний будем брать!

Скажете - это не политические стихи? Фольклор на экономические темы?

В стране идет резкое ухудшение жизни населения, и экономическое - нищают люди, и социальное - государство скидывает с себя максимум обязательств.

И тут эти люди поднимают цены на природный естественный социальный протектор - на алкоголь!

Хорошо, будут меньше пить и больше думать. Злее станут.

А.Б.