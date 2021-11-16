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Московский листок

Выпивка подорожает с Нового года

Опубликовано 16.11.2021 в разделе комментариев 4

водка вино коньяк
Выпивка подорожает с Нового года

С 1 января 2022 года минимальные розничные цены на водку должны вырасти на 7,4 процента, с 243 до 261 рубля за бутылку объемом пол-литра. Кроме того, повысятся цены на коньяк — на 7,6 процента, с 446 до 480 рублей за тот же объем. Стоимость бренди вырастет с 324 до 348 рублей.

В Кремле уже заявили, что у президента нет никакой позиции по этому поводу, и указали на то, что повышение цен — это вопрос экономической целесообразности.

***

Ага. В России подорожание водки - не политическое событие? Кому-то пора задуматься о профпригодности.

Было семь, а стало восемь -

Все равно мы пить не бросим!

Передайте Ильичу -

Нам и десять по плечу!

Ну а станет двадцать пять -

Снова Зимний будем брать!

Скажете - это не политические стихи? Фольклор на экономические темы?

В стране идет резкое ухудшение жизни населения, и экономическое - нищают люди, и социальное - государство скидывает с себя максимум обязательств.

И тут эти люди поднимают цены на природный естественный социальный протектор - на алкоголь!

Хорошо, будут меньше пить и больше думать. Злее станут.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Когда же этот Минфин уже нажрется-то?
Дядя Вова написал 16.11.2021 02:54
Ведь у него же на счетах,как неоднократно уже заявлял Михаил Делягин,лежит мертвым грузом более 18 трлн.рублей!
ТРИЛЛЛИОНОВ,Карл!
А им негодяям все мало и мало!
Все так и норовят в карман нищаещему населению в очередной раз залезть
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(без названия)
уеннгнрш написал 16.11.2021 02:52
приехали
За месяц в России убито больше 20 матерей &#8212; одиночек
Источник в правоохранительных органах на условиях анонимности сообщил, что за за октябрь 2021 года в России было убито больше 20 матерей одиночек. По его словам за убийствам могут стоять мотивы ненависти к матерям-одиночкам и наличию детей вообще. Значительная часть из убитых активно останавливала полицию необходимости наличия детей в социальных сетях. Правозащитники давно отмечают, что в России существенно выросла ненависть к матерям, которые воспитывают своих детей в неполной семье. Среди некоторых слоев населения они получили оскорбительное сокращение &#171;РСП&#187;. С другой стороны уже год в России происходят нападения на людей, которые поддерживают идеи деторождения и многодетных семей. По мнению экспертов такая позиция также может раздражать многих людей.
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(без названия)
Сов ОК написал 16.11.2021 02:51
Зимний-то не взяли при 25, к чему этот стишок?
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(без названия)
Александр Загонов...... написал 16.11.2021 02:31
"Ты зачем мне напиться не даешь? Я же думать начинаю!" (Бабаскин. "Менялы")
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