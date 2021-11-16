Выпивка подорожает с Нового года

С 1 января 2022 года минимальные розничные цены на водку должны вырасти на 7,4 процента, с 243 до 261 рубля за бутылку объемом пол-литра. Кроме того, повысятся цены на коньяк — на 7,6 процента, с 446 до 480 рублей за тот же объем. Стоимость бренди вырастет с 324 до 348 рублей.
В Кремле уже заявили, что у президента нет никакой позиции по этому поводу, и указали на то, что повышение цен — это вопрос экономической целесообразности.
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Ага. В России подорожание водки - не политическое событие? Кому-то пора задуматься о профпригодности.
Было семь, а стало восемь -
Все равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу -
Нам и десять по плечу!
Ну а станет двадцать пять -
Снова Зимний будем брать!
Скажете - это не политические стихи? Фольклор на экономические темы?
В стране идет резкое ухудшение жизни населения, и экономическое - нищают люди, и социальное - государство скидывает с себя максимум обязательств.
И тут эти люди поднимают цены на природный естественный социальный протектор - на алкоголь!
Хорошо, будут меньше пить и больше думать. Злее станут.
А.Б.
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Дядя Вова написал 16.11.2021 02:54
ТРИЛЛЛИОНОВ,Карл!
А им негодяям все мало и мало!
Все так и норовят в карман нищаещему населению в очередной раз залезть
уеннгнрш написал 16.11.2021 02:52
За месяц в России убито больше 20 матерей — одиночек
Источник в правоохранительных органах на условиях анонимности сообщил, что за за октябрь 2021 года в России было убито больше 20 матерей одиночек. По его словам за убийствам могут стоять мотивы ненависти к матерям-одиночкам и наличию детей вообще. Значительная часть из убитых активно останавливала полицию необходимости наличия детей в социальных сетях. Правозащитники давно отмечают, что в России существенно выросла ненависть к матерям, которые воспитывают своих детей в неполной семье. Среди некоторых слоев населения они получили оскорбительное сокращение «РСП». С другой стороны уже год в России происходят нападения на людей, которые поддерживают идеи деторождения и многодетных семей. По мнению экспертов такая позиция также может раздражать многих людей.
Сов ОК написал 16.11.2021 02:51
Александр Загонов...... написал 16.11.2021 02:31